Basta buttare soldi per le creme, questi alimenti ti regalano una pelle liscia e giovane tutto l’anno

Basta spendere e spandere per tante creme. Punta solo su questi alimenti.

Gli esperti continuano a ripeterci che per stare bene sia fisicamente che psicologicamente parlando è necessario seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, controllata e ben bilanciata. Ed è per questo motivo che se non siamo in grado di farcela da soli dobbiamo chiedere una mano a un valido nutrizionista.

Fondamentale poi è rimanere costantemente idratati, bevendo i canonici 2 litri di acqua al giorno, meglio se naturale. Non dimentichiamoci poi di sorseggiare 3 tazze di tè verde nonché tisane drenati durante il giorno e rilassanti la sera. Un sonno ristoratore notturno è poi essenziale per tenere bello vivo il metabolismo e affrontare alla grande le nostre giornate.

E poi non stiamo sempre con le mani in mano o seduti. Muoviamoci il più possibile. Va bene anche una semplice passeggiata al parco sotto casa. Tutto ciò influisce, anche se non ce ne rendiamo conto, sulla nostra bellezza, in particolare per quel che riguarda la nostra pelle del viso la cui qualità ci sta tanto a cuore.

Basta spendere e spandere per le creme, con alcuni alimenti avrai comunque una pelle al top

Siamo soliti infatti spendere delle belle cifre per trattamenti che si professano top e per creme a dir poco miracolose con il preciso scopo di mantenerci belli e giovani. Non per nulla il tempo che spacca è per quasi tutti da vedersi come un autentico spauracchio. Dunque se possiamo tenere distanti le rughe e altre imperfezioni ben venga!

Per poterlo fare, udite udite, dovrete maggiormente puntare all’acquisto di alcuni alimenti che trovate in vendita in tutti i supermercati, discount compresi, i cuoi vari store pullulano ovunque nel nostro Paese come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia. Siete pronti a inserirli nella vostra lista della spesa?

Cosa mettere nella lista della spesa

Partiamo con i mirtilli che potete gustare da soli oppure con dello yogurt greco magro o all’interno di gustose macedonie. Possiedono delle proprietà antiossidanti, fortemente in grado di contrastare la formazione dei radicali liberi e quindi la formazione delle odiate rughe. Fantastico è pure il kiwi che è ricco di vitamina C, che è essenziale per la creazione di collagene. Il top sono anche le noci.

Quest’ultime grazie alla presenza del rame stimolano la produzione di elastina che è una proteina che mantiene la pelle bella compatta. Le carote sono fantastiche, grazie al betacarotene, per proteggere la pelle dai raggi del sole e a tenere lontano i segni dell’invecchiamento. Gustatevi anche del pesce azzurro, sardine in primis. Sono fornite di selenio che possiede una grande azione antiossidante.