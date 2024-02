Zuppe di verdure pericolose per la salute, riscontrati pesticidi altamente tossici: queste non mangiarle mai

A quanto pare sono stati scoperti dei pesticidi alquanto pericolosi in alcune zuppe di verdura. Attenzione al consumo.

Una zuppa di verdura al giorno d’oggi può costituire un piatto gustoso per gli amanti del genere. Inoltre lo è soprattutto per quelle persone che adorano molto seguire anche una dieta green. Con questo colorito termine intendiamo dunque quelle zuppe che sono composte praticamente da vegetali, alcuni dei quali di sapore piuttosto ricco.

Ora come ora, poi, che ci troviamo ancora all’interno della stagione più fredda, ovvero l’inverno, un ottimo piatto di una calda zuppa fumante è sicuramente da definirsi come un’autentica manna dal cielo. In particolare poi, se siamo come già accennato degli amanti della buona tradizione rustica, una zuppa di verdure per noi costituirà un pasto assai goloso.

Se parliamo poi della possibilità di far mangiare verdure ai nostri figli, spesso sappiamo che si tratta di una faccenda assai complicata. Un piatto deve quindi essere presentato al meglio perché venga considerato accattivante anche da loro e poterci dare dunque la soddisfazione di vederglielo mangiare.

Allarme per la zuppa di verdura

Quando poi sentiamo parlare di un richiamo alimentare, è innegabile dire che subito il panico in noi incomincia a dilagare. “Il tutto” dunque si trasforma in una vera e propria corsa contro il tempo, per assicurarci di non aver, anche solo erroneamente, acquistato tale prodotto soggetto per l’appunto al richiamo. Potremo però ritrovarlo nelle nostre dispense.

In questo caso si parla di possibili pesticidi che possiamo trovare proprio nelle famose zuppe. I pesticidi sfortunatamente fanno parte di quelle sostanze che si rivelano essenziali per la coltivazione di molte delle verdure che vanno poi a costituire le zuppe. Va da sé che affinché non arrechino danno al consumatore, vadano sapute maneggiare.

Zuppe confezionate a rischio

Una delle regole fondamentali che ogni agricoltore deve conoscere, al fine di svolgere al meglio il proprio lavoro e fare in modo che arrivino sulle tavole ortaggi degni di nota, consiste nell’applicare le giuste sostanze alle piante, quando però ancora non sono presenti su di esse i cosiddetti frutti, poiché il veleno potrebbe intaccarne le parti commestibili.

Un pesticida in particolare su cui è stato puntato il dito è senza dubbio il glifosfato che ha colpito fortemente le zuppe del marcio Dimmi di Sì. Ultimamente quest’ultimo in alcune zuppe di note marche è stato rilevato in quantità superiori rispetto alla media consentita dalla Legge. La parola d’ordine per quanto riguarda i consumatori dunque è quella di mantenere più alta possibile l’attenzione.