Sport, se non sai quale scegliere affidati allo zodiaco: il segno ti dirà quale attività è meglio per te

Sport, se non sai quale scegliere, affidati all’ oroscopo. Il tuo segno ti svelerà quello più giusto per te.

Gli esperti ci continuano a ripetere, come se fosse una sorta di mantra, che per stare bene, sia psicologicamente che fisicamente parlando, sebbene i due aspetti vadano sovente a braccetto, che bisogna mangiare bene. Il che significa seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata.

In esso non deve mai e poi mai mancare frutta e verdura fresca di stagione. Inoltre è bene mantenersi costantemente idratati bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno, nonché 3 tazze di tè verde, meglio ancora se matcha. Fondamentale è poi dormire 8 ore a notte. Sta di fatto che se non facciamo del moto e magari dello sport vero e proprio non possiamo pretendere di ottenere grandi risultati.

Il problema è che con la grande crisi, sia sociale che economica, che ha letteralmente invaso il nostro Paese e con i rincari, assolutamente spaventosi, che hanno fatto capolino in tutti quanti i settori, non c’è da spendere e spandere. Dunque se si decide di iscriversi in palestra e a qualche corso in particolare poi dobbiamo andarci. Altrimenti avremo buttato i nostri soldi dalla finestra.

Sport, lo zodiaco ti svela quale sia il più adatto a te

Chiaramente dobbiamo chiedere consiglio in merito in primis al nostro medico curante che in base anche al nostro stato di salute e alla nostra fisicità saprà darci qualche dritta a riguardo. Ottimo è frequentare inizialmente il luogo che abbiamo scelto per praticare dello sport come turisti, chiedendo informazioni dettagliate a chi ci opera, pure su come si svolgono per l’appunto i vari corsi.

E poi teniamo conto anche delle nostre passioni. Se poi possiamo contare, almeno all’inizio, sulla collaborazione di un amico o di un parente, oppure di un collega di lavoro, che sia disponibile ad allenarsi con noi, è ancora meglio. Detto ciò siete pronti a scoprire insieme a noi quale sarebbe lo sport più adatto a voi partendo dal proprio segno zodiacale?

I responsi, segno per segno

Per l’ariete che è un vero combattente è il top la corsa, anche all’aria aperta. Qui può sfogare tutta la sua grinta. Per il toro il top sarebbe l’equitazione che necessita di molta pazienza. Il cancro è decisamente portato per l’armonia del nuoto sincronizzato, mentre il leone, che è un grande creativo, impazzirà per la ginnastica artistica. Ai nati sotto il segno della Vergine consigliamo la boxe.

Qui potranno fare ampio sfoggio delle loro doti di strateghi. Lo scorpione nell’arrampicata può trovare il massimo sfogo della sua passionalità mentre il bilancia il suo equilibrio nella danza. Il sagittario, che è un gran curioso, può buttarsi nell’escursionismo, mentre i dolci pesci nello yoga. Per il metodico capricorno sì al surf mentre per l’avventuroso acquario il surf è il top dei top.