Lavi i pavimenti con l’aceto? Smettila! Li stai rovinando per sempre: prenditene cura nel modo giusto

Se hai sempre lavato i pavimenti con l’aceto hai sbagliato e pure di grosso. Da oggi lavali così.

Sei un fan incallito dei rimedi della nonna ma stai attento perché non tutti sono il massimo anche attualmente. No, non sono errati di per se ma per il fatto che, con il trascorrere inevitabile del tempo, sono cambiati molti i materiali e i tessuti con i quali abbiamo a che fare ogni giorno. Ergo anche pulire il pavimento con l’aceto può essere sbagliato.

Ok, sai bene che da solo no puoi usarlo. Ergo lo diluisci con cura con dell’acqua. Magari ci aggiungi pure qualche sapiente goccia di succo di limone. Sappi però che così puoi sfruttarlo per la pulizia del l tuo pavimento solo è in ceramica o in gres. Di certo gli donerà una grande brillantezza ed eliminerà in maniera efficace e veloce i batteri e tutto lo sporco.

E grazie alla presenza del limone sarà pure profumato. Evviva! Se invece parliamo di legno o di parquet dimenticati questo rimedio o rischierai di rovinarlo immediatamente, oltre che riempirlo di graffi. Ricordati infatti che questi materiali, il secondo in primis, sono molto delicati. Ergo meritano un’attenzione molto particolare.

Stop ai lavaggi con l’aceto dei nostri pavimenti, da oggi fai così

Per prima cosa devi dire un sonoro no a detersivi e prodotti eccessivamente aggressivi nonché a sostanze altamente corrosive che tra l’altro non sono nemmeno il massimo per la nostra salute. Per il parquet che va sempre più di moda, utilizza solo detergenti specifici e mai e poi mai in grande quantità.

E nel farlo ricordati di sfruttare solo panni morbidi in microfibra, che sono antigraffio. Meglio ancora se dici un bel sì a uno strofinaccio a pelo lungo se la superficie è grezza, mentre corto se quest’ultima è bella liscia. A livello di prodotti potreste puntare, per una pulizia al top e sicura gli spray mop.

Prima pulisci, solo dopo lavi

Tuttavia prima di passare al lavaggio è opportuno spostare tutti i mobili con calma e procedere all’accurata eliminazione della polvere, nonché di altro genere di sporco e delle briciole, con una valida aspirapolvere. Possiamo anche armarci della classica scopa per completare al meglio il lavoro.

Non dimentichiamoci poi di arieggiare la stanza per far asciugare senza fretta il pavimento e di camminarci sopra solo quando sarà ben pulito e perfettamente asciutto. Infine, come entriamo in casa, togliamoci immediatamente le scarpe e indossiamo le nostra pantofole che sarebbe d’uopo tenere per comodità vicino alla porta d’ingresso.