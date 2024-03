Lavatrice pulita in soli 3 step, questa tecnica ti fa risparmiare almeno un’ora: sarà come nuova

Lavatrice perfettamente pulita in un battito di ciglia. Ecco come fare.

Indubbiamente trai tanti elettrodomestici presenti in una casa e che non possono mai e poi mai mancare c’è da annoverare una valida lavatrice. La azioniamo almeno una volta al giorno, soprattutto se facciamo parte di una famiglia numerosa e con figli piccoli a carico. E ciò ci porta inevitabilmente a spendere parecchio a livello di consumi sia di acqua che di energia elettrica.

Ed è per questo motivo che sarebbe d’uopo evitare come la peste di farla partire quasi vuota. Nel contempo però non dobbiamo nemmeno sovraccaricarla troppo, altrimenti non otterremo un gran bucato. Oltre a ciò sarebbe bene accenderla nelle fasce orarie dove i costi sono più bassi a livello di servizi. Per conoscerli dobbiamo leggere con attenzione i contratti che abbiamo stipulato.

Tutto ciò è decisamente importante e da tenere pertanto bene a mente se si vuole utilizzare in maniera consapevole la lavatrice. Fondamentale però, visto che la usiamo un sacco, è mantenerla ben pulita e igienizzata. Del resto al suo interno ci laviamo capi che indossiamo, coperte con le quali dormiamo e asciugamani con i quali ci asciughiamo.

Lavatrice pulita in 3 step, ecco i primi due

E ciò capite bene che non sarebbe propriamente il massimo per la nostra salute che è sì il dono più prezioso che abbiamo ma anche il più instabile e capriccioso. Detto ciò, per dormire sonni tranquilli, sarebbe bene procedere, con una certa periodicità, come già accennato, alla pulizia della lavatrice, partendo dal filtro.

Basterà prendere l’elemento nominato e lasciarlo in ammollo in una soluzione di acido citrico sciolto nell’acqua. Basteranno pochi minuti. Il secondo passo è quello di disinfettare la guarnizione. Armiamoci di un vecchio spazzolino con il quale strofinarla in maniera alquanto energica dopo aver imbevuto le sue setole in una soluzione di acqua e di bicarbonato di sodio.

Il cestello merita un’attenzione in più

Infine, dobbiamo provvedere a una mirata pulizia del cestello. Per farlo è vivamente consigliato versare un misurino di detersivo rigorosamente ecologico per panni nello scomparto dedicato espressamente al sapone/ detersivo. Invece in quello dove abitualmente poniamo l’ammorbidente mettiamoci il mix di acqua e di acido citrico.

A questo punto non ci resta che far partire un lavaggio a vuoto. Questo processo secondo gli esperti, soprattutto per quanto concerne il cestello, sarebbe da ripetere ogni mese. Come ultimissimi consigli, per avere una lavatrice ben funzionante, verificate sempre che nelle tasche di felpe, giubbini o pantaloni non ci siano oggetti o carta. Tutto ciò potrebbe difatti finire negli ingranaggi.