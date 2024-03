Scarti delle verdure, buttarli è un errore madornale: segui il consiglio delle nonne e fai dei piatti sensazionali

Gli scarti della verdure non vanno buttati, possono tornarci utili in determinate situazioni.

Le verdure si sa, sono molto importanti per la nostra dieta e ci vengono sovente raccomandate da esperti nutrizionisti e dietologi, al fine in primis di seguire un’alimentazione corretta e successivamente se il nostro intento è quello di rimetterci informa. Infatti si tratta, a seconda delle verdure che sceglieremo, di un carboidrato non complesso.

Per un’alimentazione sana e ben bilanciata infatti dovremo fare in modo il più possibile di non farci mancare nulla. Di grande importanza sono appunto i carboidrati. Come dice il nome stesso, ci sono di grande aiuto al fine di carburare e viaggiare al massimo, per così dire, perseguendo nei nostri obiettivi.

Tuttavia non è sempre facile fare in modo che vengano inserite nella nostra dieta, dal momento che ce ne sono diverse che possiedono dei sapori che non a tutti vanno a genio. Infatti far mangiare le verdure ai nostri figli spesso è il primo vero scoglio da sormontare nel corso della nostra vita.

Verdure in cucina, un autentico must

Se siamo appassionati di cucina ci sarà facile renderci conto che le verdure possono essere rese gustose e appetitose in svariati modi. Possono infatti costituire un ingrediente molto importante per diversi piatti, oltre che essere dei grandissimi insaporitori. Infatti tantissime verdure vanno d’accordissimo anche con il pesce.

Non scordiamoci poi mai e poi mai anche il minestrone, visto che ci troviamo ancora nella stagione fredda, o anche per tutte quelle che verranno, che è un piatto sostanzioso e molto buono. Non per nulla anche qui per quel che riguarda le verdure, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tuttavia avremo notato che nel corso della lavorazione si creano svariati scarti di verdure.

Come riutilizzare gli scarti di verdure

La prima cosa che potrebbe venirci in mente di fare è buttarli via. Bene, nulla di più sbagliato, dal momento che possono tornare ottimi per successivi utilizzi. Uno fra i tanti consiste nell’inserirli in una centrifuga e creare un gustoso succo o una valida emulsione per un brodo vegetale. Possono anche essere fritte per andare a creare delle gustosissime chips.

Allo stesso modo appena citato poi possiamo farle ben essiccare in forno ad alte temperature. Una volta per l’appunto essiccate costituiranno o una nuova variante di ottime chips, oppure potremo semplicemente sgretolarle e ridurle in polvere. In questo modo avremo ottenuto degli eccellenti insaporitori aromatici per future pietanze.