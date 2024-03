Gomme da masticare con la plastica, la ricerca è incredibile: si salva solo una marca | Attento a ciò che compri

Attenzione amanti della gomma da masticare, sembra che sia buona solamente una marca.

Sin da quando siamo piccoli, soprattutto noi della generazione Millenials che siamo stati piccoli fra gli Anni ’90 e 2000, dove alla TV eravamo costantemente bombardati da pubblicità riguardanti cicche o per dirla meglio gomme da masticare, che in questo caso sono viste in una maniera maggiormente gourmet.

Chi non ha mai assaporato nella sua vita una famosa Big Bubble? I gusti a disposizione oggi sono anche aumentati a dismisura. La più famosa è quella più classica dell’amatissimo colore rosato, sulla quale è anche stato creato un gusto di gelato. Molte altre poi hanno visto variazione fruttate o bicolore.

Una in particolare che ha fatto la felicità di molti giovani della generazione appena nominata vedeva un doppio colore giallo e marrone, che corrispondeva a panna/cacao. Quest’ultima ha visto come magnifico testimonial il compianto Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli. Lo spot relativo chiamava molto alla mente le sue vecchie pellicole western.

La grande epopea delle gomme da masticare

Va fatto tuttavia un distinguo poiché ne sono state create innumerevoli nel corso del tempo. Pertanto da una parte si trovano le gomme da masticare, detta anche gomme americane, e dall’altra i classici chewing-gum, che solitamente possiedono un gusto più forte, tendente al mentolo, generalmente visti come più salutari.

Il chewing-gum difatti, a differenza della bubble gum, generalmente ha la dimensione e la forma di un confetto. Il materiale da cui è composto è volto ad una sostituzione, per quanto palliativa, dello spazzolino da denti. Ora come ora il dito è stato puntato dalla rivista mensile Saldo contro questi prodotti per una loro pericolosa particolarità.

Presenza di corpi estranei nei bubble gum

A quanto pare non si tratta di una notizia di poco conto, dal momento che si parla di microplastiche. Molte di queste sostanze a quanto pare siano state rilevate all’interno di gomme da masticare, con grande rischio e pericolo per i consumatori. L’intossicazione che si può rischiare in caso di ingestione infatti è molto alta.

Per i grandi appassionati dunque si raccomanda la massima attenzione, in particolare per quanto concerne la scelta del prodotto. Altissimo è soprattutto il rischio di interferire con l’attività intestinale e tutte le conseguenze del caso. L’unica marca comprovata che non presenta microplastiche è per l’esattezza Coop Karma Natural Base Gum Speramint.