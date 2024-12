Pressione alta, adesso i medicinali puoi riporli nel cassetto | Per ABBASSARLA devi mangiare questi alimenti: il dottore sarà fiero di te

La pressione alta può essere davvero un problema se non sai come gestire i farmaci che servono. Ecco spiegato tutto.

Quando si parla di salute e benessere, l’attività fisica è sempre in cima alla lista. Non serve essere atleti olimpici per trarre beneficio dal movimento: bastano 30 minuti al giorno per migliorare il proprio stato fisico e mentale. Che tu scelga di fare jogging, yoga o semplicemente una passeggiata al parco, ogni tipo di attività aiuta.

A beneficiarne è il cuore, così da ridurre lo stress e stimolare le endorfine, quelle meravigliose molecole della felicità. Inoltre, l’esercizio fisico regolare contribuisce a tenere sotto controllo la il peso, a rafforzare il sistema immunitario e a migliorare la qualità del sonno.

Il benessere non è solo questione di estetica: è uno stile di vita. Un corpo sano è il risultato di buone abitudini quotidiane, e una mente serena è il bonus che ne deriva. Quindi, scarpe comode e via, la tua salute ti ringrazierà. E anche il tuo portafoglio.

Pressione alta e farmaci

La pressione alta, o ipertensione, è uno dei problemi più comuni, soprattutto con l’avanzare dell’età. Molte persone si affidano ai farmaci per tenerla sotto controllo, e le opzioni non mancano. Tra i più utilizzati ci sono i diuretici, che aiutano a eliminare l’eccesso di sodio e acqua, e i betabloccanti, che riducono la frequenza cardiaca.

Poi ci sono gli ACE inibitori, che rilassano i vasi sanguigni, e i calcioantagonisti, che migliorano il flusso sanguigno. Questi farmaci possono essere salvavita, ma devono essere prescritti da un medico e usati con cautela. L’importante è non affidarsi solo alle pillole. Infatti eccoti le risposte che cerchi.

Riduci l’ipertensione con questi cibi

Ci sono tanti modi naturali per tenere la pressione sotto controllo. Uno dei più efficaci è ridurre il consumo di sodio, dunque addio sale da cucina in abbondanza, meglio optare per spezie come origano, pepe, curcuma o zenzero per insaporire i piatti. Anche il pane può essere una fonte nascosta di sale: preferire quello sciapo o integrale è una scelta più salutare. Insomma, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale: puntare su cibi ricchi di potassio è un’ottima strategia. Le informazioni sono state diffuse da Inran.it.

Mangia molte banane, kiwi, carciofi, patate dolci e cavoli che aiutano a regolare la pressione e a eliminare il sodio in eccesso. Per gli spuntini, meglio scegliere frutta fresca come arance o mandarini, ricchi di antiossidanti e flavonoidi. I legumi, poi, sono altrettanti eccellenti alleati: forniscono proteine, fibre e fitosteroli, che riducono i trigliceridi e il colesterolo cattivo. Infine, attenzione ai pasti serali: cenare troppo tardi può disturbare il sonno e aumentare lo stress, entrambi fattori che influenzano la pressione.