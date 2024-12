Test QI difficilissimo, è PERFETTO per Natale | Sfida amici e parenti senza barare, sembra scontato ma non lo è

Se sei alla ricerca di un test davvero difficile questo fa al caso tuo. Ottimo per mettere in difficoltà le persone! Andiamo a scoprire qual è e come si può arrivare alla soluzione.

Quando hai intenzione di allenare la mente non puoi non essere a conoscenza del fatto che sul web ci sono tantissimi test. Le tipologie sono infinite, quindi basta semplicemente scegliere quello che fa al caso proprio.

Ci sono quelli che mettono in risalto gli aspetti cognitivi e altri quelli tipici della propria personalità. In quest’ultimo caso le descrizioni possono mettere realtà nuove davanti ai tuoi occhi mentre i primi test citati possono mettere in risalto la percentuale del quoziente intellettivo.

Secondo quanto è stato riportato sul sito younipa.it c’è un test con una sequenza di numeri che può mettere a dura prova anche i più esperti di matematica. Tuttavia se si conoscono le giuste regole, allora si arriverà in poco tempo a ottenere la soluzione.

Questi test non fanno altro che stimolare il cervello, attuare il problem solving e sviluppare ulteriori strategie di pensiero e di logica. È adatto a tutti coloro che vogliono sfidarsi per migliorare sempre più. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Vuoi conoscere il tuo QI? Fai questo test

In questo caso si sta parlando di espressioni matematiche. Sono un insieme di numeri che sono legati tra loro mediante delle operazioni, ossia addizione, moltiplicazioni, divisione e sottrazione. È importante rispettare l’ordine delle operazioni per arrivare al risultato giusto.

In primis si svolgono prima le parentesi tonde, poi quelle quadre e infine quelle graffe. Si svolgono poi prima le potenze, le moltiplicazioni, le divisioni le addizioni e infine le sottrazioni. Se si hanno in mente tutte queste regole allora sicuro non sbaglierai.

Ecco come ottenere la soluzione

Prima di tutto bisogna risolvere l’operazione che si trova nella prima parentesi quadra (il primo simbolo della parentesi non è presente nell’immagine), ovvero 45 – 7 e poi moltiplicare per 2 il risultato. Alla fine si otterrà 76. Nella seconda parentesi quadra si elimina anche qui prima la (e il risultato sarà addizionato a 10. Il risultato sarà 15.

Alla fine si addizioneranno 76 e 15 e si avrà come risultato dell’espressione il numero 91. Come detto prima, per risolverle quest’espressione matematica bisogna conoscere delle piccole regole che valgono ogni qualvolta che ci si trova davanti a una situazione simile. Se anche tu vuoi metterti alla prova puoi farlo prendendo in considerazione altri esercizi che si trovano tranquillamente sul web.