Scegli una PIETRA e chiudi gli occhi | Questo è il test dei desideri nascosti, se sei curioso è il quiz che fa per te

Scegli una di queste pietre e qualche tuo sogno potrebbe essere realizzato. Andiamo a scoprire la bellezza che si cela dietro una semplice preferenza.

Quante volte ti capita di mettere in tasca una pietra dopo aver percorso un sentiero tra le montagne? Forse non è una cosa che si può fare nel quotidiano, ma una cosa è certa: quella pietra potrebbe avere un significato.

Del resto basta andare oltre le apparenze e scoprire realtà che fino a quel momento risultano estranee. Possono essere usate come simboli di potere, amore, saggezza e protezione in varie culture.

I romani, per esempio, le utilizzavano per rappresentare il proprio status sociale mentre gli egiziani come ornamento. A prescindere da tutto, ogni pietra ha un proprio significato.

Secondo quanto riportato sul sito bigodino.it ci sono delle pietre che hanno dei poteri magici. Andando nello specifico, sono state prese 6 pietre che emanano delle energie positive. Quella che più ti piace metterà in risalto tante cose che probabilmente apprenderai sul momento.

Tra le prime pietre ci sono quelle più note

La prima pietra è il Rubino, dal colore chi può sfumare dal rosso fino ad arrivare al rosato. Estrela de fura è tra i più preziosi mai scoperti e ha 101 carati. Chi punta gli occhi su questo splendore avrà sicuramente una sorta di protezione dalla negatività e ciò non farà altro che migliorare la vita.

A seguire c’è il Turchese dal colore azzurro verde. Il bracciale più antico risale a circa 8000 anni fa in Egitto, chiaro segno che già in passato era molto utilizzato come ornamento. Il Turchese ha anche una proprietà curativa che accelera la via di guarigione sia dell’anima. Quali sono le altre pietre? Andiamo a scoprirlo.

Caratteristiche del tutto inaspettate

L’Ossidiana è un vetro vulcanico e in passato era utile per la fabbricazione di strumenti taglienti. Il nome è stato dato da Plinio il Vecchio in onore di una persona di nome Obsius. Aiuta sicuramente a trovare un modo per migliorare la vita. Agata, invece, è una varietà di calcedonio, ovvero il nome che viene dato al quarzo. Aiuterà a rafforzare la comunicazione con le persone e a ritrovare la fede.

Infine ci sono la Pietra di Luna e l’Ametista. Nel primo caso stiamo parlando di una varietà di adularia che crea un ponte tra le nostre emozioni e il mondo circostante mentre l’altra fa parte della famiglia dei silicati ed è una pietra pregiata dal colore viola. Aiuta a scatenare la creatività. E tu quale pietra hai scelto?