Gruppo sanguigno, ora da questo TEST scopri quanto a lungo vivrai | Non è adatto ai codardi: dietro non si torna

C’è un test che potrebbe svelare delle verità scomode. Se sei pronto a fare i conti con una di queste allora puoi scoprire dei lati della tua personalità.

Fare un test potrebbe aiutare a fare i conti con realtà che fino a qualche minuto prima non erano del tutto chiare. Rispondendo a delle domande è possibile ottenere una descrizione della propria persona e ciò potrebbe avere un impatto rilevante.

Non tutti sanno che i test non sono altro che degli strumenti standardizzati utilizzati per dare spiegazioni oggettive in seguito alla somma delle risposte che si danno. Devono essere oggettivi, validi e attendibili per risultare efficienti.

Tuttavia in alcuni casi non occorre fare niente, ma semplicemente dare un’informazione. Secondo quanto riportato su genteditalia.org pare che ci sia la possibilità di una relazione tra il gruppo sanguigno e la personalità di una persona.

Non ci crederai, ma in alcuni casi si fanno delle scelte di vita proprio attorno al gruppo sanguigno. Per esempio, l’agenzia matrimoniale ne fa ricorso per garantire il buon esito di un incontro amoroso. Adesso sei curioso di sapere qual è la tua descrizione tenendo conto di questo particolare? Andiamo subito a scoprirlo.

Test del gruppo sanguigno, resterai a bocca aperta

A fare questa insolita scoperta fu un professore di psicologia nel 1927. La sua teoria nel giro di poco tempo si è largamente diffusa fino a condizionare la quotidianità di molte persone. Il gruppo sanguigno A (contadino) è tipico di coloro che sono caratterizzati da calma e l’autocontrollo, le qualità predominanti. Le donne di questo gruppo non amerebbero l’idea né di essere madri né di essere vincolati al matrimonio.

Chi ha il gruppo sanguigno B (commerciante) è una persona solare, intraprendente e tende ad andare controcorrente. Ben predisposto alla vita sociale, può essere considerato quello ideale per un leader. In compenso non si rispettano le regole e non si tiene conto delle conseguenze delle proprie azioni. Si prende la vita come un gioco continuo.

Personalità dedite al lavoro e a una vita serena

A seguire c’è il gruppo AB (artigiano). In questo caso si parla di persone pratiche e allo stesso tempo annoiate dalla vita perché non vanno alla ricerca delle giuste stimolazioni. In questo caso si è molto duri con se stessi e per questo motivo non riescono ad alimentare in positivo dei rapporti personali. Si tende a vivere tutto come una sorta di dramma.

Infine c’è il gruppo 0 (guerriero). In questo caso le persone hanno un’indole comprensiva, pacifica e generosa. Vorrebbero controllare le proprie emozioni, ma non riescono perché la ragione viene messa da parte. Non si accetta un ruolo subordinato, dato che si va sempre alla ricerca del successo.