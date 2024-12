Presepi romani, questi sono davvero stupendi | Da vedere assolutamente prima di Natale, segna gli indirizzi e vacci subito

Vuoi ammirare con i tuoi occhi un presepe di Natale con i fiocchi? Allora devi recarti nella capitale italiana. Ecco il luogo preciso da raggiungere.

Non tutti conoscono le origini del presepe, la massima rappresentazione della nascita di Gesù. Quello più antico è conservato in Santa Maria Maggiore a Roma e fu opera di Arnolfo di Cambio (1240-1310 circa).

Inoltre intervenne San Francesco che desiderò far rivivere in uno scenario naturale la nascita di Gesù, dunque nel 1223 per la prima volta la Messa di Natale fu celebrata in una grotta e arricchita dalla presenza di personaggi viventi.

Nel XVIII secolo nel capoluogo campano si sviluppò una vera e propria arte sul presepe. Secondo fonti attendibili sembra proprio che il presepe moderno sia nato nel Regno di Napoli nel cinquecento con San Gaetano Thiene. Per chi è appassionato di presepi può recarsi presso San Gregorio Armeno a Napoli, ma anche a Roma si può fare altrettanto.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che a Roma sarà possibile ammirare dei presepi in vista del Natale. Andiamo a scoprire dove è possibile restare estasiati dall’atmosfera natalizia.

I presepi più belli a Roma

All’inizio per la realizzazione del presepe si utilizzavano legno, cera e terracotta. A oggi ci sono delle collezioni in alcuni musei pubblici come quello di San Martino a Napoli e nella Galleria di Palazzo Rosso a Genova.

A breve poi, precisamente il 24 dicembre, sarà possibile vedere ben 100 presepi in una sola giornata! Quello più noto è il Presepe dei Netturbini che ha superato un mezzo secolo di vita, realizzato con calce ed è composto da 3000 pietre provenienti da tutto il mondo. Si trova in Via dei Cavalleggeri nel Quartiere Aurelio di Roma.

Un tour nella capitale italiana: ecco dove andare

Ci sarà anche la possibilità di vedere dove è nato il primo presepe, ovvero a Greccio, una località distante un’ora e mezza dalla capitale. Ancora oggi c’è la possibilità di vedere la grotta del primo presepe della storia. Poi è consigliabile organizzare un tour nelle chiese del centro di Roma per vedere il presepe napoletano del 700 nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano su Via dei Fori Imperiali.

Da non dimenticare la Chiesa dei Santi Quirico e Giuditta nel Rione Monti e la Basilica di Santa Maria Maggiore, con il presepe più antico della città. All’appello non poteva mancare il presepe allestito in piazza San Pietro che arriva da Grado, comune di Friuli Venezia Giulia. In questo caso per la realizzazione completa del presepe hanno collaborato tantissime persone.