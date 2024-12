Euronics, computer a meno di 200€ | Babbo Natale ha già fattro scorta: questi i giorni per approfittare della Promo

Euronics supera le aspettative di tutti proponendo un computer a un prezzo inimmaginabile. Una volta scoperto il modello, resterai a bocca aperta.

Il Black Friday ormai è andato, ma nonostante tutto ha lasciato dei bei ricordi. Infatti in questi giorni di novembre le grandi aziende, che si occupano del settore della distribuzione sia alimentare che non, fanno delle offerte imperdibili. Di conseguenza tante sono le persone che approfittano per portare a casa un qualcosa che si desidera da tanto tempo.

A tal proposito Euronics non poteva fare eccezione. Infatti sono andati a ruba tanti prodotti, soprattutto nell’ambito dell’elettronica. Non tutti sanno che questo gruppo europeo di grande distribuzione ha sede ad Amsterdam e attualmente ha ben 11.500 negozi in 30 nazioni.

L’iniziativa c’è stata nel 1990 quando cinque gruppi provenienti da Italia, Belgio, Spagna, Germania e Paesi Bassi hanno deciso di unire le forze e gettare le basi di questa grande azienda. Non a caso nel 2020 ha avuto un fatturato di circa 21 miliardi di euro. Un ottimo risultato che con il tempo non farà altro che migliorare.

Proprio per ringraziare i clienti Fedeli è stato deciso di mettere in vendita un computer tanto richiesto abbassando il prezzo. Ecco di quale si tratta.

Euronics fa un regalo degno del Natale

A Natale si coglie l’occasione di mettere sotto l’albero un regalo tanto desiderato, che può essere destinato anche ad altre persone. Sicuramente in una casa un computer può essere tranquillamente condiviso nelle attività quotidiane.

Secondo quanto riportato sul sito mistergadget.tec pare che Euronics abbia superato se stesso proponendo un computer a un prezzo davvero inimmaginabile. Sicuramente sarà un affare per coloro che ne devono acquistare uno. Qualità e garanzie sono assicurate. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Un vero affare attende solo te

Stiamo parlando di un computer unico nel suo genere, ovvero un Acer, eMMC da 64 GB, con RAM da 4, 14” schermo con antiriflesso. Gli intenditori sanno bene quali sono le sue caratteristiche di questo computer, adatto sia per lavoro che per svago. Euronics ha deciso di venderlo a ben 189 euro!

Chi è alla ricerca di un buon computer per se stesso o per fare un regalo con i fiocchi deve assolutamente cogliere questa occasione perché difficilmente si ripresenterà prossimamente. È possibile recarsi in negozio o fare l’ordine nello store del sito Internet. Ovviamente prima di acquistare bisognerebbe valutare bene le caratteristiche del modello perché non sempre si adattano alle proprie esigenze. Tuttavia al di sotto dei 200 euro non si può non parlare di affare.