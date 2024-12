Babbo Natale si trasferisce a Roma, è tutto vero | La Lapponia è solo un vecchio ricordo, solo qui si fanno i veri regali

Se desideri incontrare Babbo Natale allora non puoi non recarti a questo evento che a breve avrà inizio. Ecco dove avrai la possibilità di realizzare il tuo sogno.

A Natale il numero dei turisti sicuramente aumenterà a dismisura nella Capitale italiana. Del resto è un qualcosa di giustificato, poiché si approfitta della vacanza natalizia per organizzare qualche giorno in posti lontani da casa propria.

Si coglie al volo l’occasione per scoprire non solo le bellezze artistico-culturali, ma anche per gustare dei piatti prelibati del posto. Da mettere in conto che questo mese ha messo a disposizione determinati eventi che abbracciano l’arte, la musica, la cucina e tanto altro ancora.

Ovviamente prevale il tema natalizio perché a breve tutti noi festeggeremo con gli affetti più cari la festa più attesa dell’anno. A tal proposito i bambini non vedono l’ora di consegnare la famosa lettera a Babbo Natale.

C’è chi si affida alla posta e chi, invece, vuole consegnarla di persona a Babbo Natale. Guarda caso a Roma ci sarà un evento dove sarà l’indiscusso protagonista.

Babbo Natale arriva a Roma, la notizia ha entusiasmato i più piccoli

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che ci sarà un nuovo grandissimo evento che avrà inizio a partire dal 14 dicembre per concludersi poi il 22 dicembre. Ciò che piace di più è che non c’è un biglietto da pagare, ma si potrà fare un’offerta a piacere.

Dalle 10:00 fino alle 20:00 sarà possibile approfittare di questo evento per lasciarsi avvolgere nel manto del Natale. Si tratta della quarta edizione di un evento che coinvolge tante persone provenienti da ogni angolo del territorio italiano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, affinché si possa organizzare un soggiorno romano con i fiocchi.

Ecco dove sarà possibile consegnare la famosa lettera di Natale

Stiamo parlando di Giftland – La città del regalo che si svolgerà presso San Paolo District (ovvero l’ex deposito ATAC) dove un’area di 6000 metri quadrati accoglierà 200 espositori di artigianato, ceramica, libri, giochi per bambini, prodotti di cosmetica, decorazioni natalizie e panettoni artigianali con dolci natalizi. Ci sarà anche la possibilità di accontentare gli amanti dello stile vintage perché saranno messi a disposizione dei pezzi unici nel loro genere.

Inoltre per i bambini sono stati proposti degli spazi ludici, con tante attività creative e letture animate. Avranno anche modo di creare personalmente degli oggetti natalizi con dei laboratori all’aperto. Ci sarà un Babbo Natale in carne e ossa che sarà ben disponibile nel fare delle foto. Infine, dato che è stato pensato a tutto, il sabato c’è anche un servizio navetta gratuito ogni 15 minuti.