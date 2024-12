Li chiamano i SISTER ACT di Roma e l’evento è imperdibile | La causa è davvero nobile, qui tutte le info per partecipare

A Roma sta per arrivare un evento imperdibile. Chi ama un genere specifico di musica non può assolutamente mancare. Inoltre ci darà un piccolo contributo per una grande iniziativa.

In vista del Natale la capitale italiana sarà sicuramente frequentata da tantissimi turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Molti approfitteranno delle vacanze per organizzare delle giornate distanti dalle proprie case, magari recandosi in altri Paesi.

Ovviamente una delle mete più ambite è senza dubbio Roma anche perché ha davvero tanto da offrire sotto ogni punto di vista. Non si tratta solo di bellezze artistico-culturali, ma anche di altro come il cibo.

Infatti il tour perfetto consiste nel visitare il Colosseo e la Basilica di San Pietro per poi sedersi a una delle tavole dei ristoranti della città. In occasione del Natale sono stati organizzati anche vari eventi che riguardano l’arte, la cucina non italiana e la musica.

Per chi ama un determinato genere di canto è previsto un concerto imperdibile. Non solo si ascolterà una musica emozionante, ma si darà un piccolo contributo per una nobile causa.

Un evento imperdibile a Roma aspetta solo te

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che a breve presso il Teatro Comunale Ramarini di Monterotondo ci sarà una serata dedita al gospel, in quanto il musical Sister Act terrà compagnia a tutti i presenti con canti davvero emozionanti.

Si racconta la storia di una cantante che, dopo aver assistito a un omicidio, viene nascosta in un convento dalla polizia. Nei panni di una suora si adatterà alla nuova situazione, ma senza mettere da parte la passione per il canto. Il musical è rappresentato da anni in tutti i teatri nazionali e internazionali. Adesso sarà possibile assistere a questo spettacolo proprio nella capitale italiana.

Una nobile causa dietro l’evento canoro

L’evento è stato organizzato grazie all’intervento dell’Associazione la Finestra del Sole, in collaborazione con la Chiesa Cristiana Evangelica di Monterotondo. Da non dimenticare la Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo che ha dato un enorme contributo. Il giorno previsto è il 14 dicembre alle 20:30 e l’ingresso sarà gratuito.

Si potrà dare una donazione alimentare, dall’Olio extravergine al caffè. Il tutto verrà consegnato alle famiglie bisognose promettendo così di festeggiare in modo dignitoso il Natale. Per maggiori informazioni basta contattare il numero WhatsApp che compare nel sito menzionato, ma è anche possibile contattare la pagina Facebook “La finestra del sole”. Una serata ideale per dedicare alla musica, al divertimento e anche alla beneficenza. Un evento che regalerà un sorriso ai più bisognosi non ha alcun paragone.