Aperitivo sui TETTI, a Roma è possibile | Porta qui la tua dolce metà, paghi una miseria e il panorama è mozzafiato

Una occasione imperdibile per gli amanti degli aperitivi: non conoscevi questo luogo proprio dietro l’angolo.

Quando il calendario si avvicina a dicembre, l’atmosfera natalizia si insinua nella nostra routine quotidiana come un ospite non invitato ma che amiamo lo stesso. E così, anche se il 24 dicembre sembra lontano, ci comportiamo come se fossimo già in ferie.

Gli uffici rallentano il ritmo, gli amici si moltiplicano come renne a caccia di brindisi e i portafogli si alleggeriscono tra regali, cene, gite e decorazioni di Natale. Le città si accendono di luci e noi sembriamo perdere il senso della misura.

Chi non si è trovato a passeggiare tra mercatini natalizi per comprare decorazioni che non servivano o a prenotare un weekend last-minute solo perché è Natale? La magia è nell’aria, certo, ma anche nei nostri carrelli online e negli scontrini lunghi quanto una lista di buoni propositi. Insomma, dicembre non è un mese: è uno stato mentale.

Apericena: il rito del nord

In accordo con il periodo storico, c’è qualcosa di importante di cui parlare. Un tempo c’erano gli aperitivi. Oggi c’è l’apericena, un mix perfetto tra il piacere del bere e il bisogno di cenare senza troppi formalismi. Questa tendenza, nata nelle città del nord Italia come Milano e Torino, sta lentamente conquistando anche il sud.

In pratica, al posto del classico spritz accompagnato da due patatine e qualche oliva, si punta su taglieri abbondanti, finger food di ogni tipo e buffet che farebbero invidia a una cena completa. Il bello? È informale, economico e perfetto per chi non vuole tornare a casa con la fame. Ormai è diventato un must.

L’aperitivo sui tetti di Roma

Ne ha parlato il profilo Instagram di @magnaromadvisor. A Roma, anche se l’inverno si fa sentire, un aperitivo con vista non si rifiuta mai, soprattutto se puoi godertelo al caldo. La Rhinoceros Rooftop, in Via dei Cerchi 19, è il posto perfetto per chi vuole vivere un’esperienza simile. Situata all’ultimo piano del Palazzo dell’Arte di Alda Fendi, questa terrazza offre una vista spettacolare e una parte riscaldata per i più freddolosi.

La formula aperitivo è vantaggiosissima: con soli 25€ puoi gustare un tagliere di finger food, snack salati, un bicchierino di prosecco all’arrivo, acqua e un drink. Se preferisci una birra o un analcolico, il prezzo scende rispettivamente a 15€ e 10€. I cocktail sono curati nei minimi dettagli dalla bartender Beatrice, che aggiunge un tocco speciale a ogni bevanda.