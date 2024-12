Dicembre a Roma, questi tutti gli EVENTI da non perdere | Mete perfette per famiglie e amici: qui la noia non esiste

Roma ha tanto da offrire, soprattutto nel mese di Natale. Ecco tutti gli eventi che potranno accontentare sia grandi che piccini.

In questo periodo dell’anno sicuramente la capitale italiana sarà visitata da tantissimi turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Sicuramente in tanti approfitteranno del Natale per organizzare un weekend o meno di una settimana a Roma.

Gli assetati di conoscenza vorranno visitare il maestoso Anfiteatro Flavio, o meglio il famoso Colosseo, e approfitteranno dell’ora di pranzo e cena per gustare le prelibatezze del posto. I ristoranti sapranno senza dubbio soddisfare le loro papille gustative.

Ma Roma offre davvero di tutto e, per rendere meglio l’idea, sono stati proposti degli eventi davvero imperdibili. Basta pensare che gli manti della cucina giapponese potranno partecipare con circa 20 euro a uno dedito ai Mochi che si terrà in Mercato Centrale Roma, in Via Giovanni Giolitti 36.

Ma non è finita qui, dato che a breve avranno inizio altri. Per fortuna con l’aiuto dei social è possibile venire a conoscenza di alcuni che possono accontentare intere famiglie. Gli influencer in questo caso giocano un ruolo importante.

Un mese ricco di eventi da non perdere

A tal proposito un post è stato pubblicato nel profilo Instagram @davidpinto_ qualche giorno fa e ha riscosso un enorme successo (cosa che si può dedurre dai like ottenuti nel giro di poche ore). Del resto sono stati resi noti sia le mostre che gli eventi di dicembre nella capitale italiana.

“Dicembre a Roma. Salva il post per avere con te tutte le info! Ecco cosa fare a Roma a Dicembre!”, un titolo molto accattivante. Per chi ama la lettura è previsto l’evento “Più libri più liberi” che si terrà dal 4 al 8 dicembre presso la Fiera dei libri La Nuvola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAVID PINTO • Travel Blogger (@davidpinto_)

Segna nell’agenda queste date: non te ne pentirai

Sabato 7 dicembre è previsto l’evento Musei in Musica, ma si tratta di un’apertura serale che avrà inizio alle 20:00 per concludersi alle 02:00. Il tutto si svolgerà presso i Musei Civici di Roma. Poi chi ama lo stile vintage può recarsi presso il Vintage Market Roma il 7-8, 14-15, 21-22 dicembre nel San Paolo District. Poi fino al 6 gennaio nell’Orto botanico di Roma ci sarà l’evento Trame di luce.

All’appello non manca la Mostra di Botero presso Palazzo Bonaparte fino al 10 gennaio. C’è anche Lo Schiaccianoci balletto dal 15 al 24 dicembre presso il Teatro dell’Opera. L’evento La signora degli arazzi sarà disponibile addirittura fino al 6 aprile presso La casina delle civette. Infine ci sarà una rassegna cinematografica di Billy Wilder fino al 22 dicembre nel Palazzo Esposizioni Roma.