Roma ama il GIAPPONE | Solo in questa data sarà Mochi Mania ovunque: evento perfetto per gli amanti della cucina nipponica

A Roma non manca davvero nulla! Stavolta chi ama i piaceri della tavola non può mancare a questo strepitoso evento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La cucina mediterranea è una delle più apprezzate in assoluto, soprattutto quella romana. Gusto e tradizione entrano in perfetta sintonia ed è questa l’arma vincente. Non a caso i turisti che si recano a Roma tra una visita culturale e l’altra approfittano dell’ora di pranzo e di cena per sedersi alle tavole dei migliori ristoranti.

Carbonara, cacio e pepe, la gricia, gnocchi alla romana, rigatoni con coda alla vaccinara e tanto altro ancora si può leggere nei menù. Eppure c’è sempre qualcuno che, spinto dalla curiosità, va alla ricerca di altro per soddisfare il proprio palato con un qualcosa di diverso dal solito.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che il 10 dicembre 2024 nel tardo pomeriggio si svolgerà presso il Mercato Centrale Roma, in Via Giovanni Giolitti 36, un evento imperdibile per coloro che amano assaporare le prelibatezze delle cucine diverse totalmente da quella italiana.

Andando nello specifico, in questo caso ci sarà la possibilità non solo di gustare nuovi piatti, ma anche di conoscere la storia del significato che si cela dietro.

Un evento culinario imperdibile nel cuore della Capitale

In questo evento sarà possibile avvicinarsi al mondo culinario giapponese perché sarà proposto un tipico piatto tradizionale realizzato con del riso, il mochigome, pestato per ottenere una pasta bianca e morbida. Questa pasta sarà poi modellata in forma sferica.

Si prepara per eventi speciali proprio perché la preparazione è accurata e non può essere lasciata al caso. Solitamente si propongono a tavola durante i festeggiamenti del Capodanno giapponese. Molti avranno capito di quale piatto si tratta.

Ecco tutte le informazioni utili

In questo caso stiamo parlando di un corso della cucina del Sol Levante che si concentrerà sulla realizzazione dei Mochi con l’aiuto della pasticceria giapponese Mitsuko Takei che si trova proprio nel Mercato Centrale Roma. Chi vuole imparare a prepararli da solo alla possibilità di assistere alla preparazione, fatta di vari passaggi, per creare dei mochi utilizzando vari ingredienti.

Prima ci sarà l’introduzione con spiegazione della storia dei Mochi e cosa significano nella cultura giapponese. Poi si passa alla parte pratica mostrando la preparazione del riso, la pestatura e la modellazione. Ogni partecipante avrà una postazione e sarà guidato nella preparazione del piatto. Infine ci sarà una degustazione dei modi preparati sorseggiando del tè verde giapponese o matcha. Per partecipare occorre pagare 20 euro a persona e il biglietto si può acquistare direttamente alla cassa o tramite l’email riportata nel sito menzionato.