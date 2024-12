Natale a Roma con i dinosauri all’Appia Joy Park

Per i tanti romani che passeranno il Natale in città c’è un’occasione straordinaria di sano e intelligente divertimento. All’Appia Joy Park in via Annia Regilla 245 è possibile entrare in un mondo perduto e sorprendente popolato dai giganti del passato … i dinosauri!

Giganti del passato

Circondati da un’atmosfera suggestiva, grandi e piccoli potranno fare un salto indietro nel tempo, ammirando queste figure affascinanti nelle loro dimensioni reali, ricostruite con rigore scientifico.

Queste creature sono le protagoniste del parco Dinosauri in Carne e Ossa di Roma, situato all’interno dell’Appia Joy Park in via Annia Regilla 245.

Questo Natale, il parco apre le sue porte con giornate straordinarie, regalando un’esperienza senza precedenti: 21-22-23 dicembre / 26-27-28-29-30 dicembre / 2-3-4-5-6 gennaio dalle 10:30 alle 17:00.

I visitatori potranno esplorare il parco autonomamente e immergersi nell’atmosfera preistorica. Inoltre, per un tocco natalizio, lo staff invita grandi e piccoli a partecipare al laboratorio creativo “Dinopalline natalizie”, dove sarà possibile realizzare decorazioni da portare a casa per l’albero di Natale a tema … preistorico!

Un Natale tra dinosauri, gastronomia e divertimento

E se le decorazioni non bastassero il bookshop è a disposizione per gadget e libri tematici. Per ulteriori informazioni è possibil visitare il sito oppure i social dinosauricarneossa!

Appia Joy Park non si ferma qui, infatti oltre alla passeggiata tra i dinosauri, il parco offre una pausa gustosa presso il punto ristoro “La Fraschetta nel Parco”, dove i visitatori potranno assaporare delizie locali come: porchetta di Ariccia, salsiccia e prosciutto tagliato a mano, un’ottima pinsa romana proposta con condimenti sfiziosi e particolari. Nei weekend sarà inoltre disponibile un piatto caldo per rendere ancora più speciale la giornata.

Durante la visita, non perdete il mercatino vintage, ideale per scovare oggetti unici e introvabili. Per i più piccoli (e non solo!), il parco ospita uno dei più grandi spazi in Italia dedicati ai giocattoli, con una vasta esposizione e vendita di prodotti Lego. Abbiamo come comunità sempre più bisogno di un divertimento intelligente. Appia Joy Park e Dinosauri in Carne e Ossa augurano uno splendido Natale e un felice anno nuovo.

Cristiano Carocci