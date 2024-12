Paesi di Babbo Natale in Italia ne abbiamo? Roma se la canta e se la suona | A due passi da qui, il luogo dei BALOCCHI

I più piccoli avranno modo di incontrare Babbo Natale senza andare in Lapponia. Andiamo a scoprire dove dovranno recarsi per consegnargli la letterina.

Roma accoglie ogni giorno tantissimi turisti provenienti da ogni angolo del pianeta. In questo periodo sicuramente il numero aumenterà perché molti approfitteranno delle feste di Natale per organizzare qualche weekend o una settimana in un’altra città.

Quale città migliore da scegliere se non la capitale italiana, nota per il suo grandioso patrimonio artistico-culturale. Infatti una delle mete più visitate è sicuramente il Colosseo e a seguire non si può non restare stregati dalla bellezza della Basilica di San Pietro.

Ed è proprio in questo periodo dell’anno che a Roma sono stati organizzati degli eventi davvero imperdibili che spaziano da un settore all’altro. Arte culinaria, musica, teatro, mercatini di Natale…Non manca niente all’appello.

A tal proposito per Natale sono stati proposti degli eventi che hanno riscosso un grande successo, soprattutto nei più piccoli. Quest’ultimi hanno avuto la possibilità di vedere Babbo Natale in carne e ossa.

Babbo Natale lascia la Lapponia e arriva a Roma

Per fortuna navigando sui social è possibile venire a conoscenza di eventi alquanto interessanti. Infatti in questo caso giocano un ruolo importante gli influencer.

Il video in questione è stato pubblicato sul profilo Instagram @morostyle e nel giro di poco tempo ha ottenuto tantissimi like, chiaro segno che il contenuto è molto piaciuto. Infatti l’influencer ha dato modo ai follower di conoscere il paese di Babbo Natale nel capoluogo italiano.

Ecco dove i bambini consegneranno la letterina

“Nel Lazio c’è un piccolo borgo che, ogni anno, si trasforma in pura magia natalizia. A partire da novembre, diventa il Paese di Babbo Natale, pronto a regalarvi un’esperienza indimenticabile. Passeggerete tra vicoli illuminati e antiche cantine aperte, dove potrete assaporare prodotti tipici. Lasciati incantare dalle melodie degli zampognari e immergervi nell’atmosfera unica delle feste. Il vero cuore dell’evento vi aspetta in una delle cantine del borgo: Babbo Natale in persona!”, ecco cosa si può leggere nella didascalia del post.

Questo posto si trova a Collalto Sabino, in provincia di Rieti. L’evento si è tenuto il 17 e il 24 novembre e il 1°, l’8 e il 15 dicembre. L’ultimo giorno è il 22 del mese corrente, dunque non devi fare altro che preparare i bagagli e andare a trascorrere qualche giorno in uno dei borghi più belli d’Italia. L’ingresso è sempre gratuito. A maggior ragione non puoi più posticipare.