Posto pubblico da 2.000€ al mese, il concorso del Ministero scade il 28 maggio: pochissimi requisiti assunzione assicurata

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Il MIT, ovvero il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un bando per l’assunzione di 300 figure, che verranno inserite nel settore dell’edilizia e delle infrastruttura. A queste ultime inoltre spetterà un contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la tipologia di impego, sono diversi i ruoli ricercati. Nello specifico, 130 posti sono riservati agli ingegneri nel settore edile e altri 130 posti riguardano gli ingegneri specializzati nei traporti, sia aerei che terrestri.

Invece i restanti 40 posti sono così divisi: 10 legati al trasporto navale, 10 rivolti ai funzionari statistici e matematici e altri 10 ai funzionari informatici, infine gli ultimi 10 riguardano gli ingegneri gestionali. Ma scopriamo nel dettagli quali sono i requisiti per poter partecipare al bando.

Tutti i requisiti per prendere parte al concorso

Sono necessari una serie di requisiti per poter essere idonei per il concorso messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aperto, come si può dedurre dai ruoli disponibili, a coloro che hanno conseguito una Laurea in Ingegneria.

Inoltre, è fondamentale essere in possesso della cittadinanza italiana o di un permesso di soggiorno idoneo. Tra i requisiti c’è ne uno legato all’età: bisogna essere maggiorenni. E’ importante anche disporre della corretta idoneità fisica all’impiego per il quale si presenta domanda, oltre a godere dei diritti civili e politici. Non sono ammesse invece le persone che hanno ricevuto una condanna penale o sono stati destituiti da un lavoro legato alla Pubblica Amministrazione.

Come fare domanda per prendere parte al concorso

Gli interessati sono invitati a inviare la propria candidatura accedendo al portale inPA, dedicato esclusivamente alle offerte di lavori pubblici. Qui si può entrare inserendo le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Si ricorda che la candidatura deve essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 24 maggio 2025.

È inoltre richiesto che ciascun candidato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dove verranno inviate eventuali comunicazione in merito al concorso e alla propria candidatura. Per consultare il bando completo, è possibile farlo direttamente sul portale inPA o in alternativa sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.