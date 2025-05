Addio alla Fontana di Trevi, adesso per vederla ti chiedono il biglietto: Roma diventa come Gardaland | Per entrare paghi

Nel prossimo futuro i visitatori saranno costretti a pagare per ammirare la fontana più celebre di Roma e di tutta Italia.

Il suo fascino e la sua storia hanno reso la Fontana di Trevi una delle attrazioni turistiche più popolari della Capitale. Risalente al diciottesimo secolo, ogni anni accoglie circa 4,5 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Questo significa che in un solo giorno oltre 10 mila persone confluiscono nell’omonima Piazza per ammirare questa maestosa opera artistica e compiere l’iconico lancio della moneta. Secondo la tradizione, si chiudono gli occhi e si voltano le spalle verso il Palazzo Poli.

E poco prima di lanciare la moneta, è diventata ormai consuetudine esprimere un desiderio con la speranza che si realizzi al più presto. Finora, tutto questo era possibile farlo a titolo gratuito, ma presto le cose potrebbero cambiare.

Fontana di Trevi a pagamento

Oltre alla monetina che viene lanciata tradizionalmente nella grande vasca di pietra, i turisti potrebbero essere costretti a sborsare qualcosa in più per accedere alla rinomata Fontana di Trevi. L’amministrazione comunale starebbe infatti pensando di introdurre un sistema di biglietteria per entrare in uno dei luoghi più iconici di Roma.

Quest’ultimo fa parte del piano messo a punto dalle autorità per ridurre l’affollamento e promuovere un “turismo sostenibile”. Del resto, la fontana è ormai diventata una tappa obbligatoria per tutti coloro che si ritrovano per uno o più giorni nella Capitale. Perciò, il pagamento di una piccola somma di denaro non disincentiverebbe la massa di turisti che regolarmente si fanno strada tra i vicoletti romani per arrivare di fronte alla nota opera realizzata dall’architetto Nicola Salvi.

Quanto costa il biglietto per accedere alla Fontana di Trevi

Nonostante non ci siano ancora state conferme ufficiali da parte delle autorità, il sistema di biglietteria potrebbe arrivare entro la fine del 2025. Per ora sembra che ogni turista intenzionato a visitare la Fontana di Trevi dovrà pagare 2 euro, anche se è necessario sottolineare che per i residenti l’accesso rimarrà gratuito.

Dopotutto concorderete che la proposta dovesse essere approvata, si tratterebbe di una somma alquanto modica, soprattutto per riuscire ad ammirare una delle attrazioni più famose d’Italia e una tra le fontane più celebri al mondo.