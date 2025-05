Italia invisibile, esiste un’isola che nessuno ha mai toccato vicino a Roma | Il faro si accende da solo ogni notte

Una piccola isola dello stivale assume un fascino inarrivabile, soprattutto dopo il tramonto, grazie alla presenza di uno speciale faro.

A differenza di altri paesi europei, l’Italia vanta centinaia di isole differenti, anche se solo alcune sono abitate, tra cui ovviamente le due più grandi, la Sicilia e la Sardegna. Ma ce n’è una in particolare che ha catturato recentemente l’attenzione dei turisti e per una ragione ben precisa.

Si tratta perlopiù di un isolotto, ma il suo fascino non è passato inosservato. E’ chiamato lo Scoglio della Botte, e si trova a 7 miglia di distanza a sud est di Ponza, la celebre isola della provincia di Latina ubicata nel cuore del Mar Mediterraneo.

Nel tempo questa piccola porzione di terra si è modificata, complice i numerosi bombardamenti effettuati dalla Marina Militare Italiana durante le esercitazioni. Ecco perché la forma non è più quella originaria, la stessa che ha ispirato il suo nome. Ma ci sono altri dettagli che hanno suscitato curiosità.

La vita marina dello Scoglio della Botte

Sebbene lo Scoglio della Botte non sia una località così nota per i classici turisti, sia nostrani che internazionali, lo è per gli amanti delle immersioni. Oltre ad essere caratterizzata da una moltitudine di rocce sovrapposte che formano decine di fessure e grotte, questa isoletta lontana dalla madre terra presenta un fondale paradisiaco.

Con una profondità di oltre i 70 metri e dei colori tropicali, rappresenta il luogo perfetto per tutti coloro che desiderano esplorare la vita marina. Qui infatti si possono intravedere murene, cernie, barracuda e perfino qualche delfino.

Il dettaglio luminoso dell’isolotto

Oltre alle attività subacquee, che rappresentano la maggior parte del turismo locale, l’isola disabitata ospita il Faro di Guardia di Ponente. Come si può dedurre dal nome, si tratta di un faro, alquanto suggestivo e surreale.

Svolge ovviamente un ruolo chiave nella navigazione, sia marittima che aerea. La particolarità di questa struttura è che presenta un funzionamento automatico, ovvero opera in base alla luce naturale, grazie alla presenza di pannelli solari. Infatti si accende al calare del sole e si spegne all’alba. Infatti sono propri questi i momenti della giornata che rendono lo Scoglio della Botte un vero paradiso terrestre.