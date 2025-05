Scatta la disinfestazione d’emergenza a Roma, la zanzara tigre è ovunque: trasmette virus letali | L’antidoto costa 38€ al giorno

E’ stata appena firmata l’ordinanza per eliminare una volta per tutte la zanzara tigre dalla Capitale: ecco tutti i dettagli.

La zanzara tigre è ormai onnipresente sul territorio nazionale e lo è dagli anni ’90, quando è stata avvistata per la prima volta a Genova. Nonostante le sue origini vengono fatte risalire al Sud-Est asiatico, nel tempo si è fatta strada in altri continenti, invadendo anche gran parte dell’Europa, Italia inclusa.

Non è un caso che oggigiorno questa particolare zanzara è considerata una tra le principali specie invasiva. Una ragione in più dunque per correre ai ripari e messe a punto delle strategie che possano in qualche modo prevenire future invasioni.

Oltre al classico spray antizanzare, ci sono alcune misure che alcune città hanno deciso di attuare per proteggere i cittadini. Una di queste proviene direttamente dalla Capitale, dove è appena stata firmata un’ordinanza dal sindaco per contrastare la diffusione di questi fastidiosi insetti.

Addio zanzare tigre: arriva la strategia romana

Mancano ancora alcune settimane all’inizio dell’estate, il periodo più prolifico per le zanzare, ma sono già iniziati i preparativi per poter combattere in modo efficace l’ennesima invasione. Per esempio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ordinato una disinfestazione capillare delle larve, soprattutto nelle aree verdi, come i parchi e i giardini.

La città infatti vanta la maggior consistenza di verde pubblico in Europa, ragion per cui è fondamentale eseguire una manutenzione regolare, che permette, tra le altre cose, di prevenire una serie di patologie causate dal morso della zanzara tigre. Tra queste troviamo il Zika virus e la Dengue.

Le critiche non si arrestano

Secondo due consiglieri della giunta comunale, Regimenti e Ciccozzi, queste misure non sono sufficienti. Per questa ragione si necessita un piano straordinario che preveda non solo la disinfestazione e la cura del verde presente nella Capitale, ma anche l’implementazione di una diversa metodologia di taglio dell’erba.

Da tempo infatti si utilizzano dei tosaerba solo in una parte di verde, in modo da lasciarne una parte incolta, e favorire così l’attività di impollinazione. Il problema è che l’erbapuò raggiunge un’altezza tale da impedire alcune specie impollinatrici di volare o accedere ai fiori. Perciò, andrebbe trovato un compromesso che possano permettere un’impollinazione adeguata e al tempo stesso una disinfestazione efficace della zanzara tigre.