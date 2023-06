Polizia Locale di Roma, allarme amianto: via i vigili

Roma, la sede della polizia locale di Roma Capitale deve lasciare la palazzina di via della Greca in centro storico. Alla base della decisione la presenza di amianto ed eternit nell’atmosfera.

A rendere nota la chiusura il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale. “Durante le attività di manutenzione ordinaria degli stabili in uso alla Polizia di Roma Capitale, a cura del Comando del Corpo -spiega la nota -abbiamo effettuato analisi su alcuni punti della pavimentazione dei locali di via della Greca, sede principale del I Gruppo Centro Storico. In determinati punti, lo stato d’uso della pavimentazione ha evidenziato la presenza di materiali da sottoporre a verifica. Constatata la presenza di amianto in alcuni dei locali interessati dai prelievi preventivi effettuati, abbiamo interdetto le aree e disposto la campionatura dell’aria dei locali stessi per verificare la presenza di particelle in stato libero”.

Roma, la Polizia Locale segnalava liquidi uscire dal pavimento

Non un fulmine a ciel sereno per i vigili che lavoravano in quella sede. Nel tempo le segnalazioni si sono moltiplicate, si denunciava la fuoriuscita di materiali liquidi dal linoleum dei pavimenti.

Dieci giorni fa, si è deciso di intervenire con un sopralluogo e il prelevamento per effettuare analisi dei materiali fuoriusciti ad opera della Asl 1.

I risultati sono allarmanti: “presenza di microparticelle di eternit”. Immediata la necessità di interdire il primo piano.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero una settimana fa, il primo piano dell’edificio era stato chiuso, in via precauzionale. Mercoledì scorso, 28 giugno, arriva la decisione di chiudere lo spazio nello stabile di Via della Graca, nel quale lavorano 600 agenti del gruppo I di Polizia Locale.

Il personale della Polizia Locale di Roma, assegnati a quel quadrante, si dicono naturalmente preoccupati per la presenza di elementi altamente cancerogeni. Serpeggia lo spavento per la consapevolezza di essere da anni esposti alla presenza di amianto.

