Roma, dal 3 luglio settimana di stop dei Tram

Una settimana di stop per manutenzione, dal 3 luglio Roma blocca tutte le linee di tram. La manutenzione interessa la via Prenestina.

Saranno disposti dei bus sostitutivi con il compito di coprire l’intera via tramviaria di Roma.

Da lunedì 3, a sabato 8 luglio infatti, nessun tram potrà effettuare corse per la sostituzione di circa 100 metri di binario sotto il cavalcavia ferroviario in via Prenestina.

Stop dei Tram, ecco le info utili

Dalla mattina del 3 luglio, le linee 2,3,5,14 e 19 saranno sostituite da un autobus per tutti i giorni di servizio fino a sabato 8 luglio. Secondo le indicazioni dei cronoprogrammi, il servizio tram riprenderà regolarmente dalla mattina di domenica 9 luglio.

Il tram numero 8, (Casaletto – Venezia), che collegava il quartiere Gianicolense con il centro, con il capolinea a Piazza Venezia attraversando inoltre i quartieri di Monteverde e Trastevere, non risulta tornare operativo. I lavori sono iniziati lo scorso anno. La linea, la cui manutenzione dovrebbe terminare a ottobre 2023 per vede la sostituzione di sei chilometri di linea, doveva essere fermata per 6 mesi.

Mezzi vecchi, strutture in cattivo stato poca manutenzione: i problemi di Atac

La rete tramviaria romana, ma potremmo estendere il discorso all’intera rete di mezzi pubblici capitolina, ha notevoli difficoltà cui far fronte.

Nell’ultima parte del 2022 e in questi sei mesi del 2023, Atac ha iniziato il rinnovo dei binari, con una sostituzione complessiva di circa 5 chilometri di ferrovia ormai troppo malconcia. Resta il nodo dei mezzi a disposizione. L’ultimo acquisto di flotta risale al 2000, in occasione del potenziamento di viabilità necessario al Giubileo. I mezzi hanno affiancato quelli, ancora in circolazione, acquistati nel 1948. Vecchi di 75 anni i cui costi di riparazione potrete intuire siano abbastanza elevati.

