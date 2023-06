Omicidio Primavalle: i tassisti contro la violenza sulle donne

L’omicidio di Primavalle, che ha portato alla morte la giovane Michelle di appena 17 anni, ha sconvolto la Capitale. Si tratta dell’ennesimo femminicidio, dell’ennesima barbara esecuzione ai danni di una donna. Questa volta giovanissima, poco più che adolescente, uccisa con 6 coltellate da un coetaneo, attualmente trattenuto in una struttura penitenziaria minorile. A questo proposito, con un comunicato a firma Anna Rossi – CPO Fast Confsal Taxi – anche i tassisti romani, attraverso la voce di una rappresentante della categoria, hanno voluto esprimere la propria amarezza contro questo continuo massacro.

Serve un cambiamento culturale che parta dal basso

“Roma 28/7/2023, un nuovo femminicidio sconvolge la Capitale. Una ragazza di appena 16 anni, barbaramente uccisa e nascosta in un carrello della spesa, abbandonato vicino i cassonetti della spazzatura. Ancora la cronaca costretta a registrare un allarme di cui sono vittime le donne e a cui ormai assistiamo quasi quotidianamente. Probabilmente l’assassino è un coetaneo, probabilmente è stato respinto dalla vittima. La storia è sempre la stessa. Un film già visto che si ripete ininterrottamente.

Si rende necessario, accanto ad un intervento legislativo (troppo spesso, anche se non è questo il caso, le vittime avevano già sporto denuncia), un cambiamento culturale, che parta dal basso. Tutti, in ogni ambiente, abbiamo il dovere di sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di scongiurare il verificarsi di queste tragedie. Come CPO dell’organizzazione sindacale Fast Confsal Taxi, propongo di divulgare, attraverso la nostra categoria, uno slogan contro la violenza sulle donne, con l’auspicio che l’iniziativa possa essere condivisa da altre organizzazioni. E’ ora di dire basta a questo continuo massacro”.

Anna Rossi – CPO dell’organizzazione sindacale Fast Confsal Taxi

