Pianificare un viaggio con l’aiuto delle app: tecnologie imperdibili per scoprire il mondo

Chi viaggia con la propria auto è sempre vittima del solito dilemma: dove parcheggiare? App come Parclick sono essenziali per chi si sposta con un mezzo privato

Pianificare un viaggio non è un’impresa facile, potrebbe generare stress e, se non lo si fa bene, anche fastidiose perdite di tempo durante la vacanza. Se anni fa il kit di sopravvivenza comprendeva un k-way, del denaro contante e una mappa cartacea non troppo obsoleta, oggi le nuove tecnologie ci vengono incontro per semplificarci la vita. Con le app, infatti, è possibile consultare itinerari aggiornati, prenotare voli e hotel, trovare parcheggio o un biglietto a teatro. Ma quali sono le app più utili per viaggiare?

App per chi guida: trovare parcheggio in pochi click

Chi viaggia con la propria auto è sempre vittima del solito dilemma: dove parcheggiare? App come Parclick sono essenziali per chi si sposta con un mezzo privato, di proprietà o a noleggio. L’app mostra tutti i parcheggi disponibili nelle vicinanze dando agli utenti la possibilità di prenotare e pagare in anticipo. Si tratta di uno strumento utile anche per chi si appresta a prendere l’aereo e deve posteggiare nei pressi dell’aeroporto, se per esempio cerchi parcheggio Fiumicino lunga sosta , scoprirai in un attimo quali opzioni hai a disposizione, orari di apertura, tariffe, presenza di videosorveglianza e altri servizi.

App per trovare la strada: mappe digitali

Le mappe sono un accessorio fondamentale in vacanza. Un buon navigatore non si limita ad indicarti l’itinerario, ma segnala anche musei, monumenti, servizi di vario genere, dai ristoranti alle farmacie, orari di apertura, link e contatti per prenotare. Le app più avanzate contengono anche consigli sul traffico, chiusure stradali temporanee e gli orari in tempo reale dei mezzi di trasporto pubblico.

App per comunicare: traduttori automatici

Quando si viaggia all’estero può essere utile avere a disposizione anche un buon traduttore automatico. Sul mercato ce ne sono diversi, molti dei quali gratuiti, affidabili e facili da usare. Il traduttore automatico fornisce anche consigli di pronuncia ed esempi pratici, uno strumento fondamentale per non perderti nulla del paese che stai visitando.

App per divertirsi: recensioni ed eventi

Alcune app segnalano punti di interesse e attrazioni turistiche aiutandoti a programmare le attività ricreative. Grazie a recensioni, foto caricate dagli utenti e informazioni ufficiali, chi viaggia può scegliere dove andare e cosa vedere nel luogo di destinazione, dai concerti ai laboratori per bambini, dalle sagre alle rassegne culturali. Diverse app offrono anche la possibilità di prenotare e pagare direttamente online.

App per gestire le proprie finanze: spese e valuta

Le app per la gestione delle spese possono aiutarti a stabilire un budget massimo prima del viaggio, ma anche a creare delle casse comuni e registrare tutti i pagamenti quando ci si muove in compagnia. Alcuni strumenti si focalizzano invece sul cambio valuta, e sono utili nei paesi che non adottano l’euro per avere un’idea chiara dei prezzi.

Le app per smartphone sono alleate preziose nella pianificazione di un viaggio. Attenzione però: non tutte sono valide anche all’estero, ma è consigliabile informarsi in anticipo e verificare quali strumenti siano più efficaci a seconda del tuo viaggio.