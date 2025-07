Vacanze da sogno, davanti alla spiaggia più affollata del Lazio c’è un’isola disabitata che pochi conoscono | Ti costa meno di un ombrellone sul litorale

Per vivere un’esperienza unica e inimitabile, perché non fare un salto in una delle isole più suggestive e particolari del Bel Paese?

Con la stagione estiva nel suo pieno svolgimento, le innumerevoli spiagge italiane sono state prese d’assalto da residenti e turisti provenienti da tutto il mondo. Questi ultimi non si sono fatti scoraggiare dalle elevate temperature, a volte perfino eccessive, e hanno scelto di trascorre qualche ora all’insegna del relax e dell’aria di mare.

Tuttavia i recenti rincari di beni e servizi non aiutano, soprattutto se si sceglie uno stabilimento balneare piuttosto che un tratto di spiaggia libera. Per ovviare a tutti questi problemi, abbiamo la soluzione perfetta per evitare di ritrovarsi nel caos più totale e al tempo stesso sborsare una cifra troppo alta.

Nel cuore del Mar Tirreno, esiste una piccola isola, che nel tempo ha catturato l’immaginario dei bagnanti che si sono avventurati sulla sua fantastica costa. Per l’esattezza, si affaccia sul litorale della Regione Lazio.

Un’isola “che non c’è”

Sebbene sia caratterizzata da un fascino incontrastato, è ancora poco nota ai turisti. Ragion per cui rappresenta il luogo ideale dove recarsi, non solo per allontanarsi dalla folla che ha raggiunto in massa le varie spiagge laziali, ma anche per vivere un’esperienza diversa e sensazionale.

Del resto, non capita tutti i giorni di avere la possibilità di esplorare uno dei litorali più ricchi e colorati del Bel Paese. Non caso è soprannominata Isola delle Conchiglie, per il gran numero di conchiglie presenti lungo la spiaggia. Di forme, colori e dimensioni differenti, queste ultime, che si possono raccogliere e portare a casa come souvenir, vivacizzano l’ambiente, rendendolo più unico e memorabile.

Come raggiungere l’Isola delle Conchiglie

Per arrivare a destinazione, ci si deve recare sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Da qui partono regolarmente delle escursioni in barca fino all’Isola delle Conchiglie. La navigazione dura circa 15 minuti, al termine dei quali è possibile esplorare una delle poche zone incontaminate del litorale laziale.

Si tratta di un luogo a dir poco paradisiaco: il mare è super cristallino e la sabbia presenta il tipico colore dorato. Gli amanti dello sport hanno l’occasione di cimentarsi nel kitesurf grazie alle numerose folate di vento che caratterizzato questo pezzo di litorale.