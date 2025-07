Frigorifero, risparmi oltre 400€ di bolletta se lo metti in questo modo: consuma anche meno del tostapane | Scommetto che stai sbagliando anche adesso

Raccomandazioni per risparmiare sui consumi prodotti dal frigorifero - Romait.it - foto Canva

Per risparmiare ulteriormente sui consumi generati dal frigorifero, ci sono alcune azioni da intraprendere: sono rapide ed efficaci.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più diffusi al mondo, ma anche tra i più dispendiosi, complice il fatto che rimane acceso 24 ore su 24. Non è un caso i suoi consumi possono arrivare a pesare fino al 20% sul totale della bolletta energetica.

Ecco perché è fondamentale saperlo adoperare nel modo corretto e non commettere alcuni degli errori più comuni, che non fanno altro che lievitare i costi. Un inconveniente considerevole se si pensa che gli ultimi anni si è assistito a un’impennata dei pezzi di beni e servizi.

Tuttavia, implementando una serie di piccoli e semplici accorgimenti, si avrà modo di risparmiare centinaia di euro all’anno. Proprio così, basta seguire le indicazioni che troverete qui di seguito per notare subito la differenza.

Il metodo pro-risparmio per il frigorifero: è più facile a dirsi che a farsi

Innanzitutto cominciano dall’efficienza energetica, che influisce nella maggior parte dei consumi prodotti dal frigorifero. Attualmente la scala parte dalla G, la classe meno efficiente, e arriva alla A, la migliore in termini di rendimento. In questo i modelli appartenenti alla classe A consumeranno meno rispetto agli apparecchi di una classe inferiore.

Anche la posizione in cui si colloca il frigo non è da trascurare: se si trova vicino a una fonte di calore o in aree della casa poco ventilate, il suddetto tende a surriscaldarsi, causando un incremento della bolletta. Si ricorda inoltre che più piccolo è, meno energia consumerà.

Altre importanti raccomandazioni Un altro elemento da tenere in considerazione è la potenza, ovvero il consumo in watt indicata sull’etichetta del prodotto e la stabilità della temperatura, che permette al cibo che si trova all’interno del frigo di mantenersi fresco grazie al mantenimento di una temperatura interna costante. Si ricorda di effettuare una manutenzione regolare del frigo, dando un’occhiata anche alle guarnizioni, che se eccessivamente usurate, possono far aumentare i consumi. Anche la sbrinatura è fondamentale ai fini di risparmio in quanto il ghiaccio può creare uno strato isolante, portando l’apparecchio a usare più energia per lavorare.