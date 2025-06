Lazio, concorso pubblico per 72 posti: entra anche tu con la scuola dell’obbligo | Questo è il bando ufficiale

Sei alla ricerca di un lavoro che hai le idee chiare su quello che vuoi fare? Allora quest’annuncio di lavoro potrebbe fare al caso tuo.

Una volta ottenuto il diploma, si possono prendere le considerazioni le due strade: iscriversi all’università e trovare immediatamente un lavoro. Nel primo caso ci vuole una grande forza di volontà perché è ben ha risaputo che lo studio universitario necessita di sacrifici, tempo e dedizione. Qualcuno ha il sostegno economico dei genitori mentre altri devono trovare un lavoro part time per poter pagare le tasse.

C’è chi, invece, si butta a capofitto nel mondo del lavoro e deve avere consapevolezza delle proprie capacità e competenze. Esiste la persona che si accontenta pur di avere uno stipendio e poi ci sono altri che vogliono quello che faccia al casa loro. Ed ecco che la ricerca sul web degli annunci più allettanti ha inizio.

Ovviamente bisogna fare una scelta molto accurata perché c’è di mezzo il proprio futuro professionale. In qualche caso non basta solo presentarsi un colloquio, ma occorre necessariamente studiare per superare determinati concorsi. Nella regione che ospita una capitale, per esempio, tanti sono quelli che vengono resi pubblici nell’arco di un anno.

Chi non è residente deve mettere anche in conto l’idea di trasferirsi altrove pur di seguire la propria strada. Di certo non è una scelta facile, però se si vuole raggiungere un obiettivo bisogna darsi dei pizzichi sulla pancia. In questo caso potrebbe davvero valerne la pena. Sei interessato all’annuncio allora prosegui nella lettura.

Il lavoro può essere tuo! Impegnati e non te ne pentirai

Il sito concorsipubblici.it è stata riportata una notizia di una “selezione pubblica per il reclutamento a tempo pieno indeterminato di 72 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area degli operatori esperti”. La scadenza è prevista per il 4 giugno 2025, dunque vuol dire che c’è ancora da tempo.

Tra le figure richieste ci sono le seguenti: 18 costi nel profilo professionale di operatore servizi supporto e custodia; 18 posti nel profilo professionale di operatore servizi tecnici; 18 posti nel profilo professionale di operatore servizi ambientali; 18 posti nel profilo professionale gli operatori e servizi di trasporto.

Ecco i requisiti da rispettare e come inviare la domanda

Bisogna essere in possesso dei titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado, dunque significa che ci deve essere l’assolvimento dell’obbligo scolastico. In alcuni casi viene richiesta la patente di tipo B.

Ci sarà una prova preselettiva che consiste in un testo con 40 quesiti da rispondere in 60 minuti. Gli argomenti varieranno in base al settore di competenza. Chi accederà alla prova orale dovrà dimostrare di avere delle conoscenze in lingua inglese e nelle tecnologie informatiche più diffuse. La domanda può essere inviata solo tramite il web.