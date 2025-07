Autobus, timbri il biglietto e ti scalano 500€ dal conto corrente: la nuova follia di Roma che ammazza i passeggeri

Una nuova truffa ha preso di mira i passeggeri degli autobus che circolano regolarmente tra le vie principali della Capitale.

L’ennesima frode ha colpito numerosi residenti e turisti che per il periodo estivo hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo a Roma, visitando le varie attrazioni che arricchiscono il già ampio scenario storico-artistico della città.

Dovrebbero quindi essere delle giornate memorabili, ma per alcuni queste ultime si sono trasformate in un vero e proprio incubo. Del resto, quando si decide di visitare un posto nuovo, l’ultima cosa che si desidera è quella di finire nella trappola dei truffatori.

Nello ultimi mesi la Capitale è stata presa d’assalto da una banda di origine sudamericana, che ha sferrato un attacco dietro l’altro, mietendo decine e decine di vittime. Il luogo prescelto per passare all’azione è sempre lo stesso: un autobus.

La banda che ha intimorito un’intera città

Nelle ultime settimane, il timore tra gli utenti è cresciuto esponenzialmente a seguito di svariate furti avvenuti nella linea H, una delle più affollate di Roma. I criminali hanno pensato bene di sfruttare la confusione e il caos che caratterizzano spesso questi autobus per portare a termine i loro furti.

Tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene. Dopo una denuncia presentata da una delle vittime, i colpevoli sono stati arrestati. Si tratta di cinque ragazzi (incluse due ragazze) di età compresa tra i 24 e i 37 anni, provenienti da Cuba e dal Perù.

L’arresto dei criminali

Dopo una serie di segnalazioni, le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire per individuare i colpevoli. Monitorando la tratta in questione, la loro attenzione è subito ricaduta su un gruppo di giovani salito alla fermata “Ara Coeli”. Perciò un paio di militari in borghese ha cominciato a pedinarli, fino a quanto questi ultimi erano in procinto di derubare un turista di origine belga.

Ed è proprio in quel momento che i due sono intervenuti, aspettando l’arrivo dei rinforzi per bloccarli e arrestarli. I cinque ragazzi sono stati quindi accompagnati in caserma e sono ora in attesa dell’udienza di convalida, mentre il turista, dopo aver effettuato la denuncia, ha riottenuto la refurtiva.