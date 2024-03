Pesto ritirato dal mercato, con questa ricetta ne fai uno rosso in casa in appena 5 minuti: è una delizia naturale

Pesto clamorosamente ritirato dal mercato. Niente paura! Con questa ricetta ne fai uno ottimo a casa tua.

Non è di certo bello venire a conoscenza dell’ennesimo richiamo alimentare. E non lo è in primis trattandosi di cibo che è qualche cosa che deve starci molto a cuore. E in secundis non lo è dal momento che lo possiamo comprare al supermercato dopo aver compiuto non pochi sacrifici. Del resto, più che mai ora tira una bruttissima aria pure nel nostro Paese, La crisi è fortissima e non accenna a diminuire, nemmeno minimamente.

E che dire dei rincari? Possiamo ben dire che sono stati e sono tuttora spaventosi. Inoltre hanno colpito tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che sta molto a cuore ai consumatori. Del resto, bisogna mangiare per sopravvivere. E ora, che la Pasqua è vicina, a preoccupare molto gli italiani è il fatto che dei pesti pronti sono stati richiamati per la presenza di pesticidi.

Quest’ultimi non sono di certo il massimo per il nostro organismo. Si parla anche di bisfenolo e di muffe. Al momento fra tutti i pesti ritirati, c’è anche quello rosso Tegut di Saclà. Si tratta di qualche cosa di molto particolare che era visto come una sciccheria da molti da portare in tavola. Tuttavia è stata la stessa realtà che lo ha ritirato dal commercio dopo che è stato constatato su Okotest la scoperta, come poco fa annunciato, di pesticidi.

Un pesto eccellente del tutto home made

In ogni caso non si è trattato solo di questo marchio, dal momento che lista sarebbe molto lunga, Via libera invece per il pesto Barilla, che è molto apprezzato anche in Germania. Tuttavia se volete andare sul sicuro, che ne dite di crearcene uno in casa vostra con ingredienti naturali e magari pure a chilometro zero? Basta seguire una veloce e accattivante ricetta.

A donarcela è una che di cucina sa il fatto suo, ovvero Benedetta Rossi. Vi riveliamo ora gli ingredienti per 4 persone. Partiamo da 300 g di pomodori datterini, 70 g di mandorle pelate, 40 g di formaggio grattugiato e 1 spicchio d’aglio. Proseguiamo ora con 25 g di basilico e di sale fino e olio d’oliva q.b. E ora andiamo con la preparazione.

Procedere alla preparazione

Poniamo nel tritatutto i pomodorini ridotti a pezzetti, il sale, le mandorle pelate e lo spicchio d’aglio sempre pelato e privato dell’anima. A questo punto uniamo il formaggio grattugiato, le foglie di basilico fresco e l’olio d’oliva. Frulliamo tutto quando fono all’ottenimento di un composto cremoso e omogeneo.

Ora non ci resta che comporre il pesto di pomodori e versarlo in una ciotola abbastanza capiente e decorarlo con un po’ di basilico e un giro d’olio. Lo possiamo conservare nel nostro frigo per un paio di giorni, Oppure se non lo vogliamo consumare a stretto giro lo dovremo porre in barattolini e mettere in freezer.