Pentole, ora non devi più buttare via quelle usurate | Questo è il trucco per rimetterle a nuovo, risparmi un botto di soldi

Ti è mai capitato di dimenticare le pentole sul fuoco e bruciare il cibo? Non sbarazzartene perché esiste un metodo infallibile per farle tornare come nuove.

Chi trascorre la maggior parte del tempo in cucina è consapevole del fatto che nessuno è perfetto, dunque si può sempre peccare in qualcosa per colpa della distrazione.

Nella maggior parte dei casi capita che si dimentica il cibo messo a cuocere in pentole e padelle. Oltre a saltare il pasto c’è anche il rischio di doverle gettare nella spazzatura.

Le pentole in acciaio inox, le padelle antiaderenti e pentole di ghisa risultano essere delicate, dunque è fondamentale non distrarsi quando si è ai fornelli. Per fortuna a tutto c’è un rimedio!

Secondo quanto riportato sul sito ispanews.it pare che ci sia un modo utilissimo per pulire le pentole per non gettarle nella spazzatura. Non sarai costretto a comprarne altre con un piccolo consiglio. Non dovrai spendere neanche un euro perché i prodotti che dovrai usare sono già in casa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Saggi consigli per fare tornare pentole e padelle come nuove

Prima di tutto la cosa fondamentale è prevenire che si verifichino questi episodi. Se pensi che ci possa essere la possibilità di dimenticare la pentola sul fuoco allora sarà necessario mettere un timer. Ovviamente controllerai anche la temperatura durante la cottura e poi dovrai mescolare spesso per evitare incrostazioni e bruciature. Se dovesse capitare non scoraggiarti perché ci sono delle buone soluzioni.

Per le pentole in acciaio inox si può fare ricorso al bicarbonato di sodio! Si deve portare a ebollizione dell’acqua con un cucchiaio di questo prodotto e lasciare agire per 15 minuti. I residui di bruciato si elimineranno facilmente passando una spugna. Poi dopo sarà necessario risciacquare abbondantemente per eliminare l’odore. Se prosegui nella lettura scoprirai che ci sono altri rimedi naturali ed economici.

Dei prodotti utilissimi presenti nelle nostre case

Per le padelle un buon alleato è l’aceto bianco. Anche in questo caso si deve aggiungere dell’acqua nella padella con un po’ di aceto che aiuterà a sciogliere i residui bruciati. Dopo si dovrà solo passare un panno morbido per avere un effetto immediato.

Infine per le pentole in ghisa rappresenta una grande soluzione il sale grosso. Hai capito bene! Anche qui occorre far bollire l’acqua con un cucchiaio per un quarto d’ora. Essendo un buon abrasivo naturale, eliminerà i residui bruciati senza lasciare danni alla superficie della ghisa.