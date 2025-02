Nemmeno ChatGPT riesce a trovare la soluzione | Questo è il TEST del momento: se lo superi, la laurea ti spetta di diritto

C’è un test visivo che sta mettendo in difficoltà tante persone. Solo una piccola percentuale riesce in 5 secondi a trovare l’errore. E tu a quale gruppo appartieni? Andiamo subito a scoprirlo.

Quante volte ti sarà capitato di metterti alla prova con qualche amico con un qualsiasi tipo di testo del quoziente intellettivo. In questo modo potresti vincere e capire di avere delle abilità cognitive superiori rispetto alla norma.

Non tutti sanno che si tratta di test standardizzati e hanno lo scopo attraverso un punteggio di misurare o valutare l’intelligenza. Il primo che ne ha proposto uno è stato lo psicologo francese Alfred Binet nel 1905, ma solo per gli alunni delle scuole. Infatti lo scopo era capire in tempo se qualcuno avesse bisogno di un aiuto durante il percorso scolastico.

Da allora ci sono stati tanti studi e benefici, soprattutto per chi lavora nel campo della psicologia. Di solito vengono somministrati da figure esperte, ma allo stesso tempo si trovano tanti test sul web gratuiti.

Uno di questi sta mettendo in difficoltà chi ha la presunzione di avere un quoziente intellettivo elevato rispetto agli altri. Ecco qual è.

Un’immagine che sta mettendo in difficoltà anche i più bravi

Sul sito msn.com ci sono tanti articoli interessanti e uno di questi riguarda proprio un test del quoziente intellettivo. Chi ama costantemente mettersi alla prova, sfruttando le proprie abilità cognitive, ha la possibilità di farlo prendendo in considerazione questo test.

Si tratta di un’immagine visiva semplice che rappresenta un qualcosa tipico della quotidianità. Probabilmente la stagione è quella invernale, dal momento che c’è una giovane che si dedica al pattinaggio su una pista di ghiaccio. Sugli spalti non c’è nessuno, dunque qualcuno potrà pensare che la ragazza abbia ritagliato un momento per se stessa facendo ciò che le piace. Tuttavia un dettaglio fa la differenza.

L’errore è davanti ai tuoi occhi! Non pensare allo scorrere del tempo

C’è chi si focalizza sull’ambiente circostante e non trova nulla di strano. Altri, invece, si basano sull’outfit della ragazza: cappotto verde, guanti marroni abbinati al cappello e un jeans. Chi segue la moda potrebbe avere qualcosa da ridire sull’abbinamento dei colori, ma non è quello il punto.

In questo caso se non sei riuscito a individuare l’errore sarà immediatamente svelato. Guarda la parte bassa dell’immagine. Vedi che c’è qualcosa di strano? Ebbene sì, la ragazza sta pattinando con dei pattini a rotelle. Sul ghiaccio è ben risaputo che si devono utilizzare quelli con delle lame. Se non sei riuscito in 5 secondi a individuare l’errore non ti preoccupare. Devi semplicemente allenare il cervello quando hai del tempo.