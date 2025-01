Pensi di conoscerti veramente a fondo? Questo TEST ribalta tutte le certezze, non adatto ai deboli di cuore

Esiste un test capace di far emergere dei lati della tua personalità che fino ad oggi non conoscevi. Ecco tutte le informazioni sul test che sta lasciando in tanti a bocca aperta.

Quando si vuole avere un’idea chiara della propria personalità si possono prendere in considerazione dei test specifici. In questo caso si parla di test di prestazione tipica o non cognitivo, proprio perché si propone di definire il profilo della personalità di un soggetto che decide di sottoporsi.

Essi devono essere obiettivi e protettivi. Qual è la differenza? I primi sono noti anche come testo strutturati perché caratterizzati dal fatto che presentano domande a risposta singola o multipla. Si assegna un punteggio e la somma darà una descrizione dettagliata.

I secondi, invece, devono cogliere i processi spontanei del soggetto esplorando il vissuto psichico. 3 più noti c’è quello di Rorschach. Ovviamente alcuni possono essere sottoposti solo da figure esperte.

Poi non mancano quelli che sono a completa disposizione di tutti perché condivisi sul web. Uno di questi sta letteralmente spopolando per le verità che fa salire a galla.

Vuoi scoprire i lati nascosti della tua personalità? Ecco il test perfetto per te

Sul sito ilsabato.com c’è un test che può essere davvero utile per conoscere lati della personalità mai emersi nel corso della vita. Non ne hai mai sentito parlare perché pochi ne sono al corrente. Andando nello specifico, si tratta del test della poltrona giapponese.

Dà la possibilità di riflettere su noi stessi tenendo conto dei gesti e delle parole più semplici e apparentemente prive di significato. Del resto non è l’unico test che può esserci d’aiuto per conoscere meglio noi stessi. In questo caso con una semplice poltrona si può capire tanto. Andiamo a scoprire in che cosa consiste.

Basta una poltrona e il gioco è fatto! Resterai senza parole

Il test della poltrona è stato ideato tempo fa dallo psicologo Hiromi Mizuki. Non ci crederai, ma lui in base alla posizione che assumi sulla poltrona nella sala di un cinema può rilevare dei tratti interessanti della tua personalità. Nessuno ha mai fatto caso a una cosa del genere, ma poi è arrivato lui e ha aperto le porte di un nuovo mondo.

Chi si siede in prima fila è una persona che ama stare al centro dell’attenzione e vivere il più vicino possibile una determinata esperienza. Chi preferisce i posti centrali della sala ha un’indole equilibrata e riflessiva. Inoltre riesce a prendere delle decisioni sagge senza agire d’impulso. Le ultime file, invece, sono le preferite di coloro che sono più introspettivi e riservati. Sono propensi a osservare le situazioni a una certa distanza, però non rinunciano al pensiero di partecipare.