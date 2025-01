Questo è l’unico TEST per i geni incompresi | Risolvilo in 11 secondi e potrai definirti sopra la media

Se vuoi sfidare qualche amico puoi prendere in considerazione questo test che sta creando dei disagi anche in coloro che hanno un quoziente intellettivo elevato.

Quante volte ti sarà capitato di sfidare qualche amico tenendo conto del tempo? Durante le feste natalizie tra i vari giochi proposti a tavola c’è stato anche quello utile per individuare il proprio quoziente intellettivo. Questo è stato possibile proponendo dei test del QI.

Riscuotono grande successo i cosiddetti brain test, ovvero oltre 275 rompicapi progettati per ingannare e mettere alla prova le proprie abilità cognitive. Gli autori hanno dato sfogo alla propria immaginazione pur di dare del filo da torcere a chi si vanta di avere un’attività cognitiva superiore rispetto agli altri.

A tal proposito non puoi non conoscere i test proposti su un determinato sito. In questo caso stiamo parlando di www.tech.everyeye.it. Lì puoi trovare davvero di tutto, la scelta dipende da un gusto prettamente personale.

Durante la navigazione sul web potresti imbatterti in questo test che ha come assoluto protagonista un simpatico felino. Se individui l’errore in pochissimo tempo allora avrai modo di pavoneggiarti in pubblico.

Un test visivo che sta mettendo a dura prova grandi e piccini

Se osserva l’immagine puoi notare una scena tipica della quotidianità: una famiglia che si prende cura di un simpatico gattino. Sul lato sinistro c’è la figlia dei due coniugi che assiste divertita a ciò che sta accadendo. Il fratellino, invece, tende a versare del latte nella ciotola per dare la possibilità all’amico a 4 zampe di bere. La madre ha davanti una scatola di cibo per gatti, ma ha sistemato il cibo nella ciotola.

Probabilmente si trovano all’esterno di un’abitazione. Sembra che non ci sia nulla di strano, però se serve attentamente c’è qualcosa che non va. Un qualcosa che sfugge alla logica e che elementi più abili riescono a trovare nell’arco di pochi secondi. Se non ci riesci, allora prosegui nella lettura.

Ecco l’errore da individuare in meno di 10 secondi

Questo test è ottimo per testare le proprie abilità cognitive. Se in meno di 10 secondi riesci a trovare la soluzione allora vuol dire che sei un genio. In caso contrario, devi allenarti costantemente con dei test che puoi trovare sul sito menzionato. Tornando a quello dell’immagine proposta, c’è un piccolo dettaglio che non potrà sfuggirti se ti soffermi sul gatto.

Se ci fai caso il bambino sta versando il latte nella ciotola, però una parte del latte è versato sul gatto. Tuttavia qualcosa non torna. Dovrebbe finire sul pelo, però ciò non accade. Infatti sembra che le due figure siano messe l’una sull’altra senza entrare in contatto.