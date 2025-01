LIDL, l’offerta è da mettersi con le mani in volto | Con meno di 25€ porti a casa il ROBOT da cucina più richiesto

Presso i punti vendita Lidl è possibile acquistare un elettrodomestico a un prezzo unico e immaginabile! Andiamo subito a scoprire di quale si tratta.

In Italia ci sono tanti supermercati dove ci sono prodotti di prima qualità proposti al pubblico a prezzi davvero strepitosi. Conad, Coop, Eurospin, Lidl, MD, Penny Market e tanti altri ancora soddisfano sempre le richieste del cliente, anche di quello più esigente.

Tra questi sicuramente i punti vendita della Lidl riscuotono quotidianamente un grande successo. È una catena europea di supermercati di origine tedesca è opera nel settore del discount. Il tutto è partito nel 1932 quando Joseph Schwarz decise di fondare questa azienda.

Il figlio si concentrò sul settore del discount e da allora hanno incassato cifre pazzesche. Per esempio nel 2022 il fatturato ha avuto il valore di 114 miliardi di euro.

In merito è senza dubbio del personale sempre disponibile e gentile con i clienti, dei prodotti collocati sugli scaffali e sicuramente anche delle offerte. L’ultima ha letteralmente entusiasmato gli animi. Ecco cosa è stato riportato sul sito ufficiale Lidl.

Lidl batte tutti con questa straordinaria offerta. Ecco tutte le info

L’elettrodomestico in questione è un piccolo forno ventilato ed è progettato per simulare la frittura senza emergere il cibo nell’olio. È munito di una ventola che fa circolare ad aria calda ad alta velocità e questo non fa altro che garantire uno strato croccante del cibo al punto giusto. I tempi di cottura variano a seconda del modello e dell’alimento.

Si distinguono quello a cassetto e a fornetto. I primi sono chiamati così perché sono aperti e chiusi attraverso un cestello con manico mentre i secondi hanno una forma che ricorda quella dei forni tradizionali, con sportello a ribalta attraverso il quale viene inserito il cibo. Si possono preparare i lievitati come pizze, pane e focacce. Stiamo parlando della friggitrice ad aria. Puoi trovarlo sugli scaffali Lidl con un prezzo da capogiro.

Un’occasione imperdibile ti attende! Cosa aspetti? Affrettati subito

“Friggitrice ad aria calda capacità 2 litri, regolazione continua della temperatura da 80° a 200° con timer da 30 minuti e funzione di spegnimento automatico, 1000 watt, disponibile in filiale dal 23 gennaio 2025”, ecco cosa è stato riportato per iscritto sul sito. Questo articolo potrebbe esaurirsi entro breve tempo, dunque bisogna affrettarsi.

Chi non ama la frittura con l’olio questo è elettrodomestico può fare al caso proprio. È la migliore scelta, in particolar modo di coloro che seguono un regime alimentare corretto. Non a caso i nutrizionisti concordano nel dire che ci sono grandi vantaggi sì si ha a disposizione la friggitrice ad aria nella propria casa.