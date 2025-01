Lo chiamano il test di TALETE ed è difficilissimo | Solo i veri matematici lo risolvono, se sbagli sei una schiappa

Esiste un test che ha a che fare con i numeri. Se ami la matematica allora dovresti metterti alla prova.

Talete è stato un filosofo, astronomo e matematico greco antico. Non solo è il primo filosofo della filosofia occidentale, ma è anche colui che gettò le basi della scuola di Mileto che consisteva nel puntare sull’osservazione dei fenomeni e la loro dimostrazione puramente logica.

A scuola si apprende il teorema di Talete che mette in difficoltà chi non ha un buon rapporto con la matematica. In realtà basta un po’ di concentrazione e il tutto sembrerà più facile del previsto. Facendo riferimento a questo grande matematico, non si può non menzionare un test.

Sul sito tech.everyeye.it ci sono tanti test che permettono a tutti di mettere a dura prova le proprie abilità cognitive. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, dunque si tratta di tener conto ai propri gusti personali. È possibile analizzare delle immagini per andare alla ricerca di errori nell’arco di pochi secondi. Un ottimo passatempo per testare il proprio quoziente intellettivo.

A tal proposito è stato menzionato un test del quoziente intellettivo matematico che sta riscuotendo un grande successo sul web. Per gli appassionati dei numeri e dei calcoli questo potrebbe essere perfetto da fare magari sfidando qualche amico altrettanto bravo. Andiamo subito a scoprire in che cosa consiste.

Un test matematico utile per testare il quoziente intellettivo

Nell’immagine si può notare la seguente espressione matematica: “40 + 40 – 70 x 0 + 20 + 10”. Si possono notare come operazioni 2 addizioni, 1 sottrazione e 1 moltiplicazione. Sembra facile, ma in realtà c’è chi sbaglia semplicemente perché non conosce bene o non ricorda le regole fondamentali.

In questo caso vale quella del Bodmas, ovvero quella in cui si dice che bisogna prima eliminare le parentesi per poi passare alla divisione, alla moltiplicazione, all’addizione e alla sottrazione. Tenendo conto di ciò il risultato sicuramente si otterrà in pochissimi secondi.

Ecco i passaggi da fare per ottenere il risultato

In poche parole bisogna addizionare 40 con 40 e si ottiene 80. Poi si passa alla moltiplicazione e 70 x 0 darà 0 (è ben risaputo che ogni numero moltiplicato a 0 darà sempre come risultato 0). Dopo si farà la seconda addizione e la somma ottenuta sarà 30.

Ricapitolando, si arriverà ad avere la seguente espressione: “80 – 0 + 30”. La sottrazione avrà come risultato 80 che sarà addizionato a 30 e alla fine la somma sarà 110. Se hai indovinato allora vuol dire che ricordi bene ciò che hai appreso tre banchi di scuola. In caso contrario non demordere! Il segreto sta nell’allenarsi costantemente ogni giorno con tutto ciò che può potenziare le proprie abilità cognitive.