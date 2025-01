Smartphone, se lo usi in questo posto rischi grosso per la salute | Abbandona quest’abitudine prima che sia troppo tardi

Se usi il cellulare in modo inappropriato potresti andare incontro a dei problemi di salute rilevanti. Ecco quanto spiegato da un noto dottore.

Da quando il cellulare fa parte della nostra quotidianità è impensabile stare senza. All’inizio si inviavano messaggi e si facevano delle semplici chiamate, ma con il passare del tempo sono state introdotte tante novità al punto tale da farlo rientrare tra i beni di prima necessità.

Basta pensare che due ex dipendenti della Yahoo decisero di mettere da parte i loro risparmi per realizzare un progetto che poi ha cambiato letteralmente la vita delle persone. Stiamo parlando della nascita dell’app di comunicazione più utilizzata in assoluto, ovvero WhatsApp.

In questo modo le distanze geografiche sono state ridotte e così le persone hanno l’opportunità di sentirsi vicine nonostante ci siano di mezzo dei chilometri. Eppure sembra strano, ma in tutto c’è anche un lato negativo e qui non si fa eccezione.

Secondo quanto riportato su mamelipalestrina.it pare che l’utilizzo del dispositivo cellulare in un determinato momento della giornata possa risultare dannoso per la propria salute. Una notizia che ha allarmato soprattutto coloro che non riescono a rinunciarci nemmeno per 5 minuti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un abitudine che deve essere assolutamente evitata

Ormai con il cellulare è possibile anche lavorare, quindi non c’è da stupirsi se si va alla costante ricerca di quello di ultima generazione. Infatti più si va avanti e più la tecnologia fa dei passi da gigante.

Come accennato prima, ci sono sempre i pro e i contro in tutto. In questo caso, per esempio, un esperto di un determinato ambito medico ha riferito che un determinato atteggiamento è assolutamente sbagliato. Di conseguenza ha invitato a riflettere per evitare il peggio.

Ecco quali sono i problemi di salute da evitare

In poche parole la dipendenza dello smartphone è preoccupante quando non bisognerebbe utilizzarlo. Spesso si fa ricorso per combattere la noia e così si va alla ricerca di un qualcosa sul web. Non c’è nulla di particolare se non fosse per il fatto che in alcune occasioni sarebbe opportuno dedicare del tempo a se stessi. Purtroppo aumenta sempre più l’abitudine di andare in bagno con il telefono.

Hai capito bene…l’abitudine di restare seduto in bagno con il cellulare dovrebbe essere eliminata e sull’argomento ha espresso un parere del gastroenterologo David L. Schwarzbaum. Sembra che nella posizione seduta per un tempo prolungato non fa altro che causare un accumulo di sangue nella parte inferiore del corpo e quindi tendono nel corso del tempo a formarsi le emorroidi. Non c’è da escludere il ricorso un intervento chirurgico per rimuovere questi rigonfiamenti delle vene dell’ano e del retto.