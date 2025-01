Blatte in casa, ora te ne liberi col segreto di zia Pina | Solo così eviti che la primavera sia un disastro

La sfortuna vuole che tu abbia a che fare con una blatta tra le mura domestiche? Ecco cosa devi fare per sbarazzartene definitivamente.

Chi non ha mai avuto un incontro diretto con una blatta? Praticamente nessuno! Si tratta di un ordine di insetti che comprende oltre 4.000 specie, divise in 6 famiglie. Vive nei più svariati ambienti, anche se prediligono soprattutto luoghi umidi e poco illuminati.

Sono stati condotti tanti studi, però le informazioni sono tuttora limitate in merito alle origini e alla parentela. Le blatte vivono all’aperto, nelle foreste e nelle campagne. Tuttavia qualche volta capita di trovarle in casa, soprattutto quelle appartenenti alla specie Blatta Orientalis. In tal caso stiamo parlando della blatta nera, la scarafaggio nero, blatta comune e blatta orientale.

Nell’immaginario collettivo, le blatte non vengono viste di buon occhio perché incutono ribrezzo e disagio. In realtà qualcuno le associa anche alla sporcizia e ad ambienti privi di igiene. Bisogna sfatare il mito che siano degli insetti dannosi, quindi bisogna affrontare un ipotetico incontro senza farsi prendere dal panico.

Secondo quanto riportato sul sito casertanotizie.com nel momento in cui se ne trova una in casa è necessario correre assolutamente ai ripari. Per fortuna i metodo tradizionali non sbagliano mai. In questo caso si può utilizzare più di un prodotto che già è presente nell’ambiente domestico. Ecco quali sono.

Le blatte non avranno più scampo

In primis si può utilizzare il bicarbonato di sodio, ma mescolato con lo zucchero. La miscela ottenuta deve essere collocata dietro ai mobili e vicino ai battiscopa. Il motivo? Le blatte saranno attratte dallo zucchero e ingerendo anche il bicarbonato moriranno. In effetti gli acidi presenti nel loro sistema digestivo entrando in contatto con esso daranno dei danni irreparabili.

Non ci crederai, ma anche l’ammoniaca risulta essere un valido alleato. Basta mettere semplicemente due tazze in un secchio d’acqua e versare il tutto sia nel lavandini che negli scarichi. Le blatte non avanzeranno perché sarà stata creata una sorta di barriera olfattiva. Giocano un ruolo importante anche le foglie di alloro che rappresentano una sorta di repellente naturale da collocare dietro agli elettrodomestici e ai mobili della cucina.

Altri rimedi da prendere in considerazione

Da inserire nella lista l’acido borico, ottimo se mescolato con farina bianca e zucchero. Da premettere che in questo caso solo in assenza di bambini e animali si può fare ricorso a questa rimedio punto del resto è risaputo che l’acido borico è tossico.

C’è anche la vaselina da prendere in considerazione. Basta spalmarla sui bordi di una bottiglia di plastica tagliata a metà e dentro aggiungere delle bucce di frutta. Se il problema dovesse persistere allora sarà necessario contattare una ditta specializzata in disinfestazioni.