Smartphone, grazie a questa funzione puoi dormire senza fare incubi | È GRATIS e la trovi proprio qui

È stato dimostrato che è possibile cadere in un sonno profondo con l’utilizzo del dispositivo cellulare. Andiamo a scoprire come può essere possibile una cosa simile.

Secondo quanto riportato sul sito ilsabato.com pare che ci sia una soluzione del tutto inaspettata per dormire meglio e riposare senza risvegli notturni.

In questo modo si affronterà la giornata nel migliore dei modi e l’umore sarà più che positivo. Non ci crederai, ma gioca un ruolo fondamentale il tuo dispositivo cellulare.

Si tratta di una strategia utile che può garantire il piacere di affrontare il sonno, soprattutto per coloro che non riescono con facilità a chiudere gli occhi.

Andiamo a scoprire come la tecnologia può avere la meglio sull’insonnia. L’idea è stata proposta da Martin Seeley, CEO ed esperto del sonno di MattressNextDay.

Cellulare, il rimedio inimmaginabile che può aiutare il sonno

È stato riportato che l’alimentazione è fondamentale per aiutare il sonno. Alcuni cibi possono stimolare la produzione di melatonina che sarebbe l’ormone del sonno. Per questo motivo sarebbe opportuno optare per un cena light, attendere di aver digerito e non consumare caffeina e alcool la sera. Anche l’ambiente deve essere favorevole per farsi abbracciare da Orfeo.

Prima di tutto la stanza deve essere buia e silenziosa. Non bisognerebbe utilizzare il telefonino prima di dormire perché la luce blu dello schermo può incidere con il ritmo cardiaco e questo rappresenta un ostacolo per il sonno. Eppure è il telefonino stesso a rappresentare un rimedio efficace in alcuni casi.

Ecco come svegliarsi di buon umore senza alcun tipo di noia

L’esperto ha riferito che sarebbe opportuno scattarsi un selfie prima di andare a letto. Un’idea strana, ma se ci pensi può essere efficace per identificare dei problemi legati al cuscino o alla posizione che si assume a letto. Sarà capitato sicuramente di svegliarsi con una tensione al collo e questo è causato dalla posizione scorretta che si assume. Con il selfie puoi notare se la testa è troppo inclinata verso l’alto, se il cuscino è troppo spesso, se è inclinato verso il basso o se è troppo sottile.

Inoltre si consiglia anche di indossare dei calzini di lana Merino perché mantenere i piedi caldi non fa altro che regolare la temperatura corporea e indurre prima del tempo a dormire. Da non dimenticare la meditazione e la respirazione profonda che possono aiutare ad alleggerire la mente, ridurre l’ansia e lo stress.