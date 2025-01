Pensi di avere un QI superiore alla media? Con questa tabella misuri il tuo: non barare, le capre si riconoscono

Il tuo quoziente intellettivo potrebbe essere più basso rispetto a quello delle persone vissute qualche anno prima di te. Ci sarebbe una valida spiegazione.

Il quoziente intellettivo non è altro che un punteggio ottenuto attraverso l’utilizzo di test standard ed è utilizzato da psicologi, neuropsichiatri e sociologi. Il primo test di intelligenza moderno fu realizzato nel 1905 dallo psicologo francese Alfred Binet, ma era destinato agli alunni per capire in età precoce che aveva bisogno di aiuto nelle materie scolastiche.

Successivamente fu uno psicologo tedesco William Louis Stern a coniare il termine IQ e lo definì con una formula: 100 x età mentale: età biologica. Poi David Wechsler pubblicò Il primo test di intelligenza destinato alla popolazione adulta. Da allora tanti studi sono stati fatti, e continuano a essere fatti, sul quoziente intellettivo.

A tal proposito sul sito greenme.it è stata riportato uno studio sul quoziente intellettivo condotto tra il 1970 nel 2009 dagli scienziati del Ragnar Frisch Centre For Economic Research in Norvegia. È stato dimostrato che purtroppo il nostro quoziente intellettivo tende a restringersi sempre più.

A questo punto in tanti si chiedono perché ci siano stati questi cambiamenti. Ecco delle possibili cause che hanno inciso in modo rilevante.

Il QI è calato nel corso degli anni

A inizio degli anni 80 del 900 il ricercatore James R. Flynn sottopose dei test del quoziente intellettivo e dimostrò che per molte popolazioni aumentava con una velocità media di 3 punti per ogni decennio durante il ventesimo secolo.

Non è chiaro se queste variazioni siano il risultato di cambiamenti nelle abilità intellettuali oppure se siano causate da problemi di natura metodologica dei test passati. A prescindere da tutto sembra che adesso le cose siano cambiate. Questo è l’esito di un altro studio fatto dagli scienziati norvegesi mettendo a confronto diverse generazioni di giovani.

Ecco una delle cause principali

Sono stati presi in considerazione i test del QI sottoposti a dei giovani norvegesi destinati a servizio militare obbligatorio. Sono stati coinvolti nell’analisi 3 generazioni: 1970-2009, 1962-1991 e 1975. In seguito a dei confronti è stato registrato un calo di punteggi medi pari a 7 punti per ogni generazione. Questo dimostra che l’intelligenza ha avuto una battuta d’arresto.

Un docente di strategia e gestione a INSEEC di Bordeaux ha riferito che questa diminuzione è dovuta al restringimento del linguaggio, in quanto sul piano grammaticale sta degradando. Secondo il suo parere questo non permette di elaborare e formulare dei pensieri complessi. Inoltre la scomparsa della punteggiatura, delle maiuscole ha portato tutto alla semplificazione. In questo caso è impossibile sperare di tornare ad avere il quoziente intellettivo di un tempo (kulturjam.it).