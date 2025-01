Pane, hai sempre comprato uno a caso | Solo questo fa bene alla salute, ne puoi mangiare a bizzeffe

Non riesci a fare a meno del pane? Allora devi sapere che uno in particolare fa bene alla tua salute. Ecco di quale si tratta.

Il pane si ottiene ottenendo un impasto a base di farina, cereali e acqua. Dopo la lievitazione si passa poi alla cottura in forno e il gioco è fatto. Quello più antico risale al 12.000 a.C. ed è stato ritrovato in Giordania.

Solo in un secondo momento gli Egizi perfezionarono la lievitazione. Gli Ebrei sono noti per aver prodotto il pane azzimo, ovvero quello non lievitato. Da allora tante cose sono cambiate, in quanto il pane ha un posto fondamentale nell’alimentazione mediterranea.

Baguette, pane dolce, grissini, piadina, pane di segale…c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Fatto sta che ognuno ha una preferenza, dettata da un gusto personale. Tuttavia non tutti fanno al caso proprio.

Secondo quanto riportato sul sito dpaeroportofirenze.it c’è una marca di pane che fa bene non solo alla pressione, ma anche alla glicemia e alla digestione. Sicuramente la notizia piacerà a chi non può fare a meno di questo prodotto alimentare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Pane, ecco quale non fa al caso tuo

Non tutti i pani freschi sono ottimi da mettere nel carrello della spesa. Bisogna tener conto delle farine raffinate, degli additivi e conservanti, delle quantità di sale e degli zuccheri aggiunti. Tutto ciò è negativo per la propria salute, di conseguenza si deve scegliere un pane con lievitazione naturale, che garantisca una digestione ottimale e la pressione sotto controllo.

Si deve fare una premessa, cioè che deve essere accompagnato con proteine magre, tipo pollo pesce, e verdure fresche. Poi deve essere consumato con moderazione e magari prepararlo in casa perché sicuramente è più salutare. Capita di non avere tempo, ragion per cui si va al supermercato ad acquistarlo. In questo caso controlla l’etichetta per vedere gli ingredienti.

Consigli utili quando si va al supermercato

Prima di tutto il pane è amatissimo fin dai tempi antichi perché fa parte del regime alimentare dell’essere umano. Sarebbe ottimo optare sempre per un certo tipo di pane. Innanzitutto bisogna tener conto del fatto che le farine raffinate hanno un indice glicemico elevato e questo può determinare altri picchi di zucchero nel sangue. Per non andare incontro a questi problemi bisognerebbe scegliere pani integrali o di farro.

Inoltre il pane ricco di fibre aiuta la digestione e ostacola la stitichezza. Inoltre le fibre sono molto importanti perché assorbono gli zuccheri e questo non dà fastidio a chi soffre di glicemia. Infine la presenza di sodio influisce sulla pressione arteriosa, quindi sarà opportuno portare a casa il pane a basso contenuto di sodio. Scelta ottima per chi soffre di ipertensione.