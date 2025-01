A Roma il 2025 si apre con i SEGRETI | Si nascondono delle storie nell’armadio, altro che amanti

A Roma a breve ci sarà uno spettacolo imperdibile che farà divertire grandi e piccini. Il tutto ruoterà attorno a un armadio! Ecco tutti i dettagli.

Roma è una delle città più visitate nell’arco di un anno da persone provenienti da ogni angolo del pianeta. Durante il periodo natalizio il numero dei turisti è aumentato a dismisura. D’altronde non c’è nulla di cui stupirsi perché tutti sono affascinati dalle bellezze storico artistiche del posto.

La maggior parte approfitta per ammirare lo splendore dell’Anfiteatro Flavio, meglio noto come Colosseo. A seguire non si può non andare a contemplare la Cappella Sistina, il Pantheon e le varie piazze che danno un tocco di originalità alla storica Caput mundi.

A tal proposito sono stati organizzati degli eventi davvero imperdibili, alcuni in tema con questo periodo di festa. Infatti il 6 gennaio ci sarà la Festa della Befana dove i bambini avranno modo di vederla in carne e ossa “volare” su una scopa.

Ma il giorno prima si può fare un salto al teatro perché sarà proposto uno spettacolo unico nel suo genere. Andiamo a scoprire ogni minimo dettaglio.

Uno spettacolo teatrale da non perdere

Secondo quanto riportato su romatoday.it pare che a breve sarà proposto un evento davvero imperdibile per chi ama un determinato settore dell’arte. Stiamo parlando di uno spettacolo di Lagrù Ragazzi che sarà messo in scena il 5 gennaio 2025 alle ore 17:00 presso il Teatro del Lido, Via delle Sirene 22.

Il teatro fa parte del sistema dei Teatri in Comune di Roma Capitale, in quanto la programmazione è stata finanziata dall’Unione Europea, Next generation EU. Inoltre rientra tra gli eventi artistici e culturali di Roma, dal centro alla periferia che sono noti sotto il titolo de “Il Giubileo dei Pellegrini”. Se sei interessato allora sarebbe opportuno proseguire nella lettura.

La risata è assicurata per grandi e piccini

Sarà messo in scena uno spettacolo della compagnia che da anni è impegnata nel Teatro Ragazzi e Teatro di Figura. Sul palco ci saranno due attori che si confronteranno con un misterioso armadio colmo di creature fantastiche. Una ad una usciranno dall’armadio prendendo vita e faranno divertire gli spettatori. Si proporranno fiabe tradizionali e storie moderne attraverso uno spettacolo che rimpiazza la paura con la risata.

Il testo è opera di Oberdan Cesanelli e Stefano Di Leva, i quali si sono occupati anche della regia con Lorenzo Palmieri. Infine la musica è di Lucia De Angelis. Lo spettacolo è rivolto a tutti, sia a grandi che a piccini. Il divertimento è assicurato. Per maggiori informazioni sui biglietto bisogna consultare il sito del teatro.