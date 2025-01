Test dei capelli, a seconda della tua lunghezza scoprirai il tuo PEGGIOR difetto | Non puoi negarlo

Non ci crederai, ma esiste un test che può svelare sia i tuoi pregi che i tuoi difetti osservando semplicemente la lunghezza dei capelli. Resterai a bocca aperta.

I capelli in passato rappresentavano il simbolo di status sociale. Nell’antica Roma c’era proprio l’igiene del capello, in quanto le dame usavano l’olio di lino con olio di oliva e anche la cenere di legna. Sembrerà assurdo, ma la colorazione dei capelli risale al periodo dei Faraoni.

Nel Medioevo i capelli erano considerati un’estensione esterna in materiale dell’anima. Si preferivano pettinature semplici tali da trasmettere moralismo. Per questo motivo il colore dominante era il biondo, simbolo di purezza. Chi aveva una chioma rossa, invece, veniva associata al demonio.

Nel 700 i capelli erano uno strumento per esaltare la propria persona e per apparire e sedurre. Così accanto al biondo c’era anche il nero, che si otteneva con bacche di sambuco e vino rosso.

Nel 900 avere una chioma ben curata è diventata una prassi, in quanto si afferma la propria identità. Non ci crederai, ma la lunghezza che scegli può dire molto sulla tua persona.

La lunghezza dei capelli può dire molto sulla tua personalità

Secondo quanto riportato sul sito inran.it pare che una ricerca abbia riferito che la lunghezza dei capelli può rilevare molto sulla personalità. Per esempio chi ha i capelli corti, caschetto o bob, ha spiccato senso pratico e trasmette serenità, maturità e indole socievole. Sono scelti da coloro che puntano sulla semplicità senza però rinunciare all’eleganza. Nella vita si dedicano con passione a tutto ciò che fanno, dal lavoro alla vita privata.

Sono simbolo di disobbedienza contro un canone di bellezza prestabilito, un modo per respingere i canoni di sessualizzazione imposti dalla società. Tuttavia si tratta di un taglio adatto a chi ha un viso triangolare, per non enfatizzarne la parte bassa, e quadrato, se si vuole creare un look androgino. Adesso si analizzerà cosa si nasconde dietro la scelta dei capelli lunghi.

Ecco le caratteristiche principali di chi opta per i capelli lunghi

Le caratteristiche principali di chi sceglie di avere i capelli di lunghezza media sono onestà, apertura mentale e onestà. Da non dimenticare equilibrio e versatilità che combattono la monotonia tipica della quotidianità. Infine i capelli lunghi denotano un carattere sognatore e romantico. Si è anche alla ricerca di legami duraturi e c’è anche uno spiccato senso di creatività.

Tuttavia in questo caso sia difficoltà nell’organizzare e gestire il proprio tempo, ma allo stesso tempo si è flessibili nel cambiare il proprio punto di vista mentre si osserva un qualcosa. In questo modo si riescono a superare gli ostacoli e ad ampliare i propri orizzonti sia personali che professionali.