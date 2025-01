LIDL salva i BAGNI degli italiani | Questo è l’articolo che ammazza la concorrenza: a un prezzo ridicolo porti a casa il prodotto del 2025

Lidl ha messo in vendita a un prezzo strepitoso un articolo che potrebbe rendere il tuo bagno ancora più perfetto. Ecco cosa potrebbe renderlo unico ai tuoi occhi.

Grazie al mondo del web le notizie circolano senza sosta ed è difficile non imbattersi in qualche pubblicità online. Non ci sono più solo i volantini cartacei e tutto questo lo si deve alle potenzialità di Internet sfruttate nel migliore dei modi.

Il merito è anche degli influencer che pubblicano dei video davvero interessanti. Quelli che riscuotono più successo sono quelli inerenti all’ambiente domestico. In questo caso uno è stato condiviso nel profilo Instagram @marghe.home_beauty con ben 120 follower. Dimostra che i consigli dati sono preziosissimi per tante persone.

È sul web da tre giorni e ha già ottenuto tantissimi like. L’influencer ha mostrato cosa ha acquistato presso un supermercato del marchio Lidl. Si tratta di un qualcosa che può dare un tocco di originalità al tuo bagno.

È ben risaputo che Lidl non vende solo prodotti alimentari, ma anche quelli che possono tornare utili alla casa. In primis il cliente viene collocato al centro di tutto, dunque non c’è da stupirsi se anche stavolta ha lasciato il segno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Lidl batte tutti con quest’offerta imperdibile

Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca e opera nel settore del discount. Fu fondata nel 1973, ma solo nel 1977 furono aperti 33 negozi, in quanto il primo in Europa fu inaugurato nel Regno Unito nel 1994.

Da allora ha ottenuto grandi successi portando a casa nel 2022 un fatturato di 114,8 miliardi di euro con ben 360.000 dipendenti che ogni giorno si mettono a disposizione per i clienti, anche per quelli più esigenti. Oltre ai prodotti alimentari e alle bevande, ci sono anche articoli per l’igiene personale, piccoli elettrodomestici, utensili per il bricolage e anche prodotti per la casa. Ed è proprio su uno di questi che l’influencer ha voluto focalizzare l’attenzione di tutti.

Dal 2 gennaio disponibile a un prezzo strepitoso

“Da domani torna l’amatissimo armadio-lavatrice a facile montaggio per organizzare al meglio la zona lavanderia. Io mi trovo benissimo, salva spazio, capiente e molto comodo e anche il suo prezzo è conveniente”, ecco cosa dice l’influencer.

Immobile per lavatrice ha le dimensioni 64, 5x190x25 cm, 2 ripiani regolabili in altezza e un max carico per ripiano da 6 kg. È disponibile nei punti vendita a partire dal 2 gennaio al prezzo di 49 euro. Si tratta sicuramente di un affare, soprattutto per coloro che sono sempre alle prese con il bucato. È disponibile in quantità limitata, quindi bisogna assolutamente correre presso Lidl e acquistarne uno.