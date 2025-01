LIDL, la dieta parte da qui ma con la PIZZA | I nutrizionisti la consigliano, costa poco e NON fa ingrassare

La Lidl non si smentisce mai! Stavolta ha pensato a coloro che non vogliono rinunciare al gusto per seguire una sana alimentazione. Anche nutrizionisti sono concordi con questa scelta.

Ormai le feste sono un lontano ricordo, ma sicuramente sarà vivo quello dei momenti passati con gli affetti più cari. Infatti si approfitta di questi momenti per trascorrere del tempo con chi ha un ruolo importante nella propria vita.

Uno dei più belli e senza dubbio quando si scartano i regali attorno l’albero di Natale e con il brindisi per accogliere il nuovo anno. Dopo l’Epifania tutto torna come prima e c’è chi riprende la palestra per eliminare qualche chiletto preso tra un pasto e l’altro.

Di conseguenza si torna al regime alimentare sano e corretto mettendo da parte tutto ciò che potrebbe compromettere il rapporto con la bilancia. Tuttavia qualche strappo alla regola si può fare.

A tal proposito la Lidl gioca un ruolo importante perché ha messo a un prezzo conveniente uno dei prodotti alimentari più richiesti da grandi e piccini. Il bello è che non lascerà alcun senso di colpa.

Il piatto più amato in assoluto può essere gustato senza sensi di colpa

Sembra che le origini risalgano al 1889 quando il cuoco Raffaele Esposito fu convocato alla Reggia di Capodimonte per cucinare tale piatto alla Regina Margherita di Savoia. La regina apprezzò e quindi in suo onore questo piatto ebbe il suo nome.

Si sta parlando appunto della pizza Margherita, ottenuta con l’impasto di farina, lievito, sale e acqua. I condimenti sono pomodoro, fiordilatte, basilico fresco e olio. Adesso è possibile trovare una pizza presso i punti vendita della Lidl adatta a chi vuole seguire un regime alimentare sano.

I nutrizionisti non si opporranno! Puoi fare quest’acquisto

“In cima ai tuoi buoni propositi c’è quello di iniziare ad allenarti? Facciamo il tifo per te! Ti proponiamo tantissimi prodotti proteici per accompagnare le tue sessioni di workout. Corri da Lidl a scoprirli tutti”, ecco cosa si può leggere nella didascalia del post pubblicato qualche giorno fa. Nonostante ciò ha ottenuto già tantissimi like, chiaro segno che il contenuto piace.

In effetti è proposta la pizza Margherita con mozzarella light della Taverna Giuseppe con 50,3 g di proteine. Farina di legumi, a basso contenuto di zuccheri, fonte di fibre e il tutto in 390 gr! Una pizza buonissima, a un prezzo vantaggioso e soprattutto non darà sensi di colpa. Nel post ci sono anche i muesli e le bevande e creme proteiche. Non manca davvero nulla per rimettersi in forma se non la buona volontà.