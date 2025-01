Toporagni, in queste zone boschive stanno distruggendo tutto | I cittadini sono nel panico totale, chiesti i rinforzi

I toporagni stanno mettendo a dura prova il popolo dei boschi. Nonostante le piccole dimensioni, rappresentano un vero pericolo.

I toporagni, noti anche come soricidi, fanno parte della famiglia dei mammiferi eulipotifli è anno piccole dimensioni. Infatti pesano solo 3 grammi e una lunghezza di 54 mm in linea generale.

La famiglia è divisa in tre sottofamiglie e 27 generi, più una sottofamiglia estinta che ne comprendeva 10. Si trovano nei boschi di tutta la penisola italiana eccetto Sicilia, Sardegna e Salento.

Rappresentano una sorta di pericolo per i boschi popolati da tante specie di animali. A tal proposito il biologo D. G. Haskell ha condotto uno studio riportato ne La foresta nascosta che consisteva nell’osservare per un anno i toporagni e ha tratto delle conclusioni inaspettate.

Non hanno un buon rapporto con l’aria aperta e sono temuti da tanti animali. Andiamo a scoprire qualcosa in più su questi “sottomarini terrestri”, chiamati così perché vivono al buio e si muovono prendendo in considerazione i suoni dell’ambiente circostante.

Toporagno, il “sottomarino terrestre” più temuto

Secondo quanto riportato sul sito piemonteparchi.it pare che la presenza dei toporagni nei boschi rappresenti una sorta di terrore. Il motivo? Si nutrono attaccando la preda resa inerme perché entra in contatto con la loro saliva velenosa che paralizza e può anche uccidere. Il toporagno prende le povere vittime e le porta nella propria tana dove c’è una dispensa del “cibo” di cui poi si nutriranno.

Se viene messo all’interno di una gabbia con altri topi è probabile che ammazzi tutti proprio perché tende ad avere una vita breve (non può vivere a lungo all’aperto perché l’aria lo disidrata al punto tale da ucciderlo) e violenta (mangia qualsiasi cosa, ovviamente in proporzione alla propria dimensione). Eppure a loro volta oltre a essere cacciatore, è anche una delle prede più appetibili.

Ecco ulteriori informazioni utili

Non ci crederai, ma i primi mammiferi ricordano molto i toporagni che andavano alla ricerca di chiocciole e centopiedi nell’era del Mesozoico. Sono una specie bellicosa proprio perché vedono il mondo come una sorta di pericolo. Questo dipende dalle loro dimensioni ridotte, dunque qualsiasi cosa ai loro occhi potrebbe rappresentare un rischio per la propria vita.

I toporagni sono territoriali, in quanto scelgono un habitat specifico dove vivono per tutta la vita. I maschi mancano i confini quando vanno alla ricerca delle femmine con cui accoppiarsi. Durante questo periodo sono più socievoli. Per i corvi rappresentano un pasto succulento nello stesso discorso vale per gufi, donnole e volpi.