Paura a Roma, si diffonde la salmonella: un uomo è appena morto | Non riescono a capire la causa, non mangiate nulla

Il recente caso di salmonella avvenuto nella Capitale ha scosso i cittadini: una svolta improvvisa finita nel peggiore dei modi.

La salmonella è una delle malattie a trasmissione alimentare più diffuse in Italia. Basti pensare che ogni anno ci registrano migliaia di casi, ma raramente la suddetta provoca la morte. Ma l’ultima vicenda accaduta a Roma ne è la piena dimostrazione.

Sebbene venga spessa sottovalutata, la suddetta può rivelarsi fatale poiché arriva a colpire il sangue o altri organi. Un rischio dunque che tutti cercano di evitare. Ma come? La maggior parte delle persone si reca regolarmente nei ristoranti o in altri locali pubblici, dove ci sono molte più probabilità di contrarre la salmonella rispetto a rimanere nella propria abitazione.

Questo perché si è più coscienti del modo in cui gli alimenti sono stati maneggiati e puliti. Tale patologia infatti si diffonde mangiando pietanze o bevande contaminate da feci che contengono il batterio, oppure tramite la scarsa igiene delle mani.

Salmonella a Roma: le ultime notizie

Secondo quanto trapelato, sarebbe stata un’infezione da salmonella ad aver provocato la morte di un uomo di 67 anni residente a Roma. Al momento sta indagando la procura, ma si attendono i risultati dell’autopsia per accertarsi della causa del decesso.

Quest’ultimo si è recato pochi giorni fa al Policlinico Gemelli con dolori e febbre alta, ma, dopo due giorni di sofferenza, per lui non c’è stato nulla da fare. Al suo arrivo nella struttura ospedaliera, il suo quadro clinico risultava già alquanto critico. Per ora è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma si attendono ulteriori sviluppi sul caso nelle prossime ore.

Come ha contratto la salmonella

Stando a quanto emerso e poi riportato dal Corriere della Sera, non si dovrebbe trattare di una infezione contratta durante la permanenza dell’uomo in ospedale. Infatti i Carabinieri stanno cercando di risalire a ciò che è stato consumato dall’uomo nelle 48 precedenti al ricovero (i sintomi da salmonella tendono a svilupparsi entro due giorni dal consumo del cibo contaminato).

In questo modo si potrà risalire all’alimento incriminato. Come accennato in precedenza, quando quest’ultimo è giunto in ospedale, la sua situazione era già abbastanza critica, ed è precipitata nelle ore successive. Come sempre vi terremo aggiornati.